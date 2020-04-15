Чи походить коронавірус SARS-CoV-2 із дослідницької лабораторії?

Упродовж тривалого часу дослідники і журналісти сушили собі голову над питанням, яким чином новий коронавірус SARS-CoV-2 міг потрапити до китайського міста Ухань. Головним "підозрюваним" вважався рибний ринок, де також продавали диких тварин. Однак тепер чимало західних ЗМІ всерйоз обговорюють версії, в яких джерелом походження коронавірусу називають Уханський інститут вірусології, розташований у безпосередній близькості від ринку.

Ще в січні 2020 року в соціальних мережах поширювались теорії, в яких згадувався цей дослідницький центр. Утім, ті згадки супроводжували переважно теорії змови щодо таємних досліджень з метою створення біологічної зброї. Тоді ж американське видання Washington Post відкинуло теорію про рукотворний вірус. Опитані тоді газетою вірусологи виключили можливість мутації вірусу внаслідок цілеспрямованого втручання людини. Свою думку дослідники аргументували, власне, особливостями самого вірусу. До схожого висновку дійшла й група дослідників під керівництвом Крістіана Г. Андерсена, чиє дослідження 17 березня опублікувало спеціалізоване видання Nature Medicine.

Крім того, діяльність уханського науково-дослідного інституту (НДІ) не є таємною, а в спеціалізованих виданнях опубліковано безліч наукових праць його співробітників, де розглядаються особливості кажанячих вірусів. У багатьох дослідницьких проектах цього інституту брали участь західні партнери. Зокрема, тісні зв'язки з НДІ в Ухані підтримує Національна лабораторія Галвестона при Техаському університеті. Сполучені Штати Америки також надавали фінансову підтримку на проведення досліджень у цьому китайському дослідному центрі, повідомляє британське видання Daily Mail.

Звідки з'явилися перші інфіковані?

Але все це не виключає ймовірності того, що експерименти в уханському інституті могли призвести до поширення коронавірусу в місті. Уже наприкінці січня в журналі Science вийшла стаття, автори якої ставили під сумнів тезу про те, що вірус міг перейти на людину на рибному ринку.

Крім того, опубліковане в медичному журналі The Lancet дослідження показало, що з перших 41 пацієнта, які заразилися COVID-19, 13 взагалі не мали жодного стосунку до рибного ринку. А ще, не виключено, що зараження особи, яка першою заразилася коронавірусом, сталося вже в листопаді 2019 року. Найперші інфіковані взагалі не контактували з рибним ринком, наголосив в інтерв'ю Science професор-інфекціоніст медичного центру Джорджтаунського університету Деніел Льюсі.

Чи винні також дослідники?

Тут головне питання: як вірус потрапив в Ухань? Один з можливих ланцюжків аргументів веде до професорки вірусології Чженлі Ші. Вона спеціалізується на дослідженнях вірусів кажанів в Уханському інституті вірусології. Нещодавно - на початку лютого - вона опублікувала наукову статтю про кажанячі віруси в спеціалізованому виданні Nature.

6 лютого гонконгське видання South China Morning Post оприлюднило матеріал про дослідницю та її наукову діяльність. У статті згадувалося й те, як професорка розшукувала в печерах 28 різних провінцій Китаю кажанячий послід і збирала його зразки. За даними видання Spektrum / Scientific American, в Ухані дослідниця зібрала великий архів вірусів кажанів.

На початку 2019 року вона разом з групою колег опублікували комплексне дослідження кажанячих коронавірусів. Приміром, у представника ряду рукокрилих - підковика - було виявлено коронавіруси, що дуже схожі на пандемічний штам.

У посліді підковика виявлено штам коронавірусу, схожий на пандемічний

Саме завдяки роботі її команди вдалося так швидко провести розшифрування генома пандемічного вірусу. Завдяки цьому пошук вакцин і розробка тестів на антитіла розпочалися з небаченою раніше оперативністю.

Однак протягом останніх тижнів Чженлі Ші наразилася на сильну ворожість у соціальних мережах, як в Азії, так і в інших частинах світу. Тож нещодавно на захист самої вченої та її праць змушений був виступити її нью-йоркський колега-дослідник і президент організації EcoHealth Alliance Пітер Дашак, який разом з нею проводив дослідження. В інтерв'ю програмі Democracy Now, що транслюється американським громадським мовником National Public Radio, Дашак розповів, що твердження про те, що вірус втік з лабораторії, - "чистісінька нісенітниця". За його словами, він сам брав участь у зборі зразків з кажанів. І в лабораторії штами вірусів SARS-CoV-2 не зберігались, запевнив він. Тож тут маємо справу з "прикрою політизацією питання походження пандемії", виснував дослідник.

Однак вартим уваги є те, що останнім часом Пекін, вочевидь, обмежив висвітлення китайськими ЗМІ теми щодо того, звідки взявся пандемічний штам вірусу. А посольство КНР у Лондоні доволі мляво відреагувало на статтю в Daily Mail, обмежившись лише зауваженням, що наведені журналістами твердження "безпідставні". Інтенсивні дослідження з метою виявлення походження вірусу COVID-19 і досі тривають, наголосило посольство КНР у своїй заяві.

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