Чи потрібен томос у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (відео)

Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися "радянської церкви"

Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком). (04.12.2018)