Чи потрібен томос у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (відео)

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його земляки з села Коритного під Чернівцями, де народився митрополит?
Село Коритне, що за 60 кілометрів від Чернівців, оживає щосереди, коли торговці з довколишніх міст привозять на продаж різний крам. У селі, де народився митрополит Онуфрій - предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, варто було лиш зачепити тему Томосу, як одразу схвальні відгуки лунають у торговельних рядах.
На 15 грудня призначили об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Росколу чи єдності очікують віряни Московського патріархату? (07.12.2018)
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