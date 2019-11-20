 Чи передбачає бюджет-2020 згортання реформ, як стверджує Порошенко? Фактчек DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2019

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Політика й суспільство

Чи передбачає бюджет-2020 згортання реформ, як стверджує Порошенко? Фактчек DW (відео)

Петро Порошенко заявив, що бюджет на 2020 рік скасовує низку важливих для України реформ, розпочатих його командою. DW перевірила, чи справді новий бюджет згортає реформи?

Чи справді бюджет-2020 передбачає згортання реформ, як стверджує Петро Порошенко?

Чи справді бюджет-2020 передбачає згортання реформ, як стверджує Петро Порошенко?

Петро Порошенко заявив, що бюджет на 2020 рік скасовує низку важливих для України реформ. Він навів дев'ять реформ, які, мовляв, почала впроваджувати його команда:

1. Програма сільської медицини скасовується
2. Пріоритетне підвищення грошового забезпечення військовим скасовується
3. Субвенція місцевим бюджетам на доплату за третю, четверту та далі дитину скасовується
4. Тринадцята пенсія скасовується
5. Зменшення кількості субсидій
6. Зменшення видатків на освітні програми 
7. Згортання регіонального розвитку за стандартами ЄС
8. Згортання реформи децентралізації
9. Фінансування ЗСУ складає 2,57% із законом передбачених не менше 3%
Чи справді новий бюджет передбачає згортання реформ? Дивіться фактчек DW:








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Чи справді бюджет-2020 передбачає згортання реформ, як стверджує Петро Порошенко?

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