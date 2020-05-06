Чи може канабіс захистити від коронавірусу?

Під час пошуку вакцини або ліків від нового коронавірусу SARS-CoV-2 науковці нині використовують як традиційні, так і менш традиційні підходи.

Зокрема, досліджується дія препарату ремдесивір, який спочатку був розроблений для лікування лихоманки Ебола. У Німеччині ж відбуваються перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на основі препарату, розробленого в рамках досліджуень у галузі імунології раку. Тоді як одне з французьких досліджень припускає, що від нового коронавірусу може захистити нікотин.

І от тепер з Канади надійшло повідомлення, що певні активні речовини, котрі містяться у канабісі, також можуть підвищити ступінь захисту клітин від коронавірусу. Однак це дослідження ще не було рецензовано іншими дослідниками в цій галузі, тобто не пройшло такий собі контроль якості в наузі.

"Дані щодо COVID засновуються на наших дослідженнях щодо артриту, хвороби Крона, раку та інших", - каже професор-біолог з Летбріджського університету Ігор Ковальчук у відповідь на запит DW.

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Не дати вірусу потрапити в організм

Як і у випадку можливої дії нікотину на коронавірус, дослідники вважають, що деякі складові канабісу знижують здатність вірусу потрапляти в клітини легенів, де він приєднується, розмножується і поширюється.

У статті на preprints.org, де оприлюднюються ще нерецензовані іншими науковцями дослідження, Ковальчук та його колеги пишуть, що спеціально розроблені штами канабісу ефективно перешкоджають потраплянню вірусу в організм людини.

Коронавірус потребує "рецептора", щоб потрапити в організм людини. Цей рецептор відомий як АСЕ2.

АСЕ2 міститься у тканинах легенів, у роті, носі, нирках, яєчках і шлунково-кишковому тракті, зазначаєьтся у статті.

Згідно з їхньою теорією, канабіоїди можуть змінити рівень концентрації ACE2 у "шлюзах" людського організму, що робить людину менш вразливою до вірусу. Тобто, в принципі, це може знизити ризик зараження.

"Якщо в тканині немає ACE2, вірус не може потрапити", - пояснює Ігор Ковальчук.

Канадський дослідник Ігор Ковальчук скаржиться те, що знахоти фінансування для досліджень з медичним канабісом досі важко

Не те саме, що "домашні" коноплі

Деякі медики виступають за використання медичного каннабісу для лікування низки захворювань: від нудоти до слабоумства. Але медична конопля - це не те саме, що багато хто садить у власному саду з метою потім розслабитися.

Ці види "садового" канабісу відомі вмістом тетрагідроканабінолу (Tetrahydrocannabinol, THC). Це головний психоактивний інгредієнт у наркотику.

Тим часом дослідники з канадської провінції Альберта зосередили увагу на штамах рослини Cannabis sativa, які містять високий вміст протизапального канабіноїду, каннабідіолу (cannabidiol, CBD) - ще одного з основних хімічних складових канабісу, окрім тетрагідроканабінолу.

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Канадські дослідники розробили понад 800 нових варіантів Cannabis sativa з високим вмістом CBD та виявили 13 екстрактів, які, як вони вважають, впливає на рівень концентрації білку ACE2 у "шлюзах" в організмі людини.

"Наші варіанти рослини мають високий вміст CBD або, принаймні, збалансований вміст CBD та THC, тому люди можуть приймати досить високу дозу, не відчуваючи при цьому негативних психоактивних властивостей THC", - переконаний Ковальчук.

Мало грошей - мало знань

Ігор Ковальчук, окрім університетської роботи, також очолює компанію Inplanta BioTechnology разом зі своїм колегою Деррилом Хадсоном з Гуельфського університету. У цій компанії також тривають дослідження щодо використання канабіноїдів у медицині. Але знаходити фінансування для цих досліджень "поки що важко", каже Ковальчук. Ця ситуація, за його словами, характерна як для Канади, так і для інших країн.

Деякі дослідники у Великобританії вважають, що це може бути пов'язано з помилковими уявленнями про медичну коноплю серед широкої громадськості та політиків. Крім того, не виключено, що деякі лікарі побоюються, що люди стануть залежними або спробують займатися самолікуванням, використовуючи будь-який канабіс, який вони зможуть знайти.

Щодо медичного канабісу досі існує чимало упереджень як серед науковців, так і серед політиків

Ось чому так важливо, щоб інформація була чіткою і зрозумілою, а також уникати будь-якої форми сенсаційності, наголошують медики. Кріс Альбертин, науково-дослідний керівник у Лондонському королівському коледжі та експерт з питань канабіноїдів та деменції, переконаний: з огляду на це, "науковцям потрібно бути особливо обережними, коли вони оприлюднюють результати своїх досліджень".

За словами Альбертина, для цього потрібно запровадити відкриті методи досліджень. На прикладі нового канадського дослідження він вказує на те, що науковці "лише виявили потенційний терапевтичний механізм дії, який ще повинен бути підтверджений і перевірений у надійних клінічних випробуваннях, перш ніж можна буде зробити вагомі клінічні висновки".

Серед відкритих методів досліджень британських науковець називає попередню реєстрацію клінічних протоколів та аналітичних методів, публікацію у журналах із відкритим доступом, подвійні сліпі, плацебо-контрольовані дослідження та жорстке незалежне рецензування клінічною академічною спільнотою.

Полоскати горло канабісом?

Без достатнього фінансування та подальших досліджень необхідних знань про канабіноїди в майбутньому й надалі бракуватиме - незалежно від того, покращують вони здоров'я людини чи ні. "Зрештою, зараз існує величезний інтерес", - стверджує Ковальчук у своєму коментарі для DW. І він впевнений, що переосмислення вже триває.

Хоча Ковальчук та його співавтори визнають, що навіть їхні найдієвіші екстракти рослин потребують широкомасштабної перевірки, каннабідіол, на їхню думку, може бути "безпечним доповненням" до лікування COVID-19. Тобто, що важливо підкреслити, доповненням до інших методів лікування.

Доки масштабної перевірки не відбудеться, медичний канабіс можна використовувати хіба що для профілактики, каже Ковальчук, приміром у формі рідини для полоскання рота або горла.