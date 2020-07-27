Чи "годував" Крим Україну, як стверджує Путін? Фактчек DW (відео)

Відвідуючи анексований Крим, президент Росії Володимир Путін на суднобудівному заводі у Керчі зробив несподівану заяву. Він послався на слова українського прем'єр-міністра у 2010-2014 роках Миколи Азарова, мовляв, Крим до анексії перераховував держбюджету України більше грошей, ніж отримував назад. Чи справді це так, дивіться у фактчеку DW:



