Чи "годував" Крим Україну, як стверджує Путін? Фактчек DW (відео)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до анексії Крим більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у фактчеку DW.
Відвідуючи анексований Крим, президент Росії Володимир Путін на суднобудівному заводі у Керчі зробив несподівану заяву. Він послався на слова українського прем'єр-міністра у 2010-2014 роках Миколи Азарова, мовляв, Крим до анексії перераховував держбюджету України більше грошей, ніж отримував назад. Чи справді це так, дивіться у фактчеку DW:
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