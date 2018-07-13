Чи видасть Іспанія Україні нардепа-утікача Онищенка?

Іспанський суд минулого тижня ухвалив рішення про екстрадицію до України обвинувачуваного у шахрайстві і корупції народного депутата Олександра Онищенка, який переховується від слідства. Про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на заяви самого Онищенка. "У судовому рішенні є застереження, що останнє слово за кабінетом міністрів. Якщо іспанці ухвалять рішення про видачу, цього не станеться, допоки не буде рішення щодо надання політичного притулку. Це окремий процес. Паралельно адвокати подаватимуть скаргу до Конституційного суду Іспанії ", - цитує Онищенка телеканал Newsone.

Питання про примусове повернення Онищенка на батьківщину є "непростим і вимагає ретельного вивчення". Так вважають опитані DW незалежні іспанські юристи. Аналогічної думки дотримується і офіційний представник Національної судової палати Іспанії (НСПІ) Хав'єр Валеро. Зважаючи на конфіденційність розгляду, він відмовився коментувати будь-які відомості про справу українського бізнесмена і політика, який втік до Іспанії. Представник НСПІ нвідмовився коментувати заяву самого Онищенка, опубліковану 18 липня онлайн-ресурсом "СтранаUA" про те, що іспанський суд вже нібито ухвалив рішення про його екстрадицію. Співрозмовник DW у правоохоронних органах України зазначив, що офіційно жодних документів про рішення щодо екстрадиції до Києва поки не надходило.

Протокол екстрадиції

Нардеп-утікач проживає в Іспанії з серпня 2017 року. Сам Онищенко відкидає висунуті проти нього звинувачення, називаючи їх "політично мотивованими". Такою ж була і його аргументація при поданні прохання про надання політичного притулку. НСПІ є єдиним судовим органом, повноважним вирішувати питання про екстрадицію іноземців з Іспанії, пояснив у розмові з DW професор Мадридського університету, доктор права Хуан Антоніо Сенсано. За його словами, процес екстрадиції займає від півроку до двох років: "Все залежить від діянь людини, щодо якої є запит на екстрадицію".

Будівля Національної судової палати Іспанії у Мадриді

Так, для вирішення питання про екстрадицію до США російського хакера Петра Левашова, який викрав у американських банків великі суми грошей, знадобилось 11 місяців. І це при тому, що йшлось про суто кримінальну справу. Однак, наголосив професор, "питання значно ускладнюється і терміни подовжуються, якщо особа, як у випадку з Онищенком, стверджує, що її переслідують на батьківщині з політичних мотивів".

Якщо іноземець не погоджується з рішенням НСПІ, продовжив доктор Сенсано, він може оскаржити його у Верховному суді Іспанії, а відтак і в Конституційному суді. Втім, виходячи з юридичної практики, можна стверджувати, що "вирішальне слово завжди залишається за НСПІ". Судове рішення про екстрадицію затверджується Радою міністрів. Однак зазвичай така дія має протокольний характер: Рада міністрів лише у виняткових випадках повертає справу на доопрацювання тій же інстанції. Таким чином, у Онищенка, процес екстрадиції якого було розпочато в листопаді 2017 року, "ще є час для захисту", хоча його "шанси уникнути екстрадиції невеликі", вважає експерт.

Питання про політичний притулок

З думкою професора Сенсано про "часові можливості" Онищенка згоден і мадридський адвокат Альваро Перальта. Втім, у розмові з DW він висловив припущення, що українця "швидше за все не вишлють". Адвокат нагадав, що в міністерстві юстиції Іспанії паралельно розглядається питання про надання Онищенку притулку. Ця процедура займає зазвичай до півроку. У цей час "шукача притулку, відповідно до закону, висилати не можна".

На думку Перальти, юристи, які захищають Онищенка, "вчинили тактично грамотно", коли акцентували увагу на імовірній наявності у справі "політичних мотивів". За законами Іспанії і Євросоюзу, людину не можна екстрадувати в країну, де її переслідують за політичну діяльність. Навіть у тому випадку, якщо проти неї висунуті обвинувачення у кримінальних або посадових злочинах. Тож "успіх захисту залежатиме лише від того, чи зможе вона докладно довести і в судових інстанціях, і в міністерстві юстиції наявність політичної складової - для недопущення екстрадиції та отримання притулку", резюмував Перальта.

Незалежність іспанського правосуддя

Разом з тим опитані експерти категорично відкинули твердження Онищенка, що позитивне рішення про його екстрадицію може бути ухвалено Іспанією на особисте прохання Петра Порошенка, нібито висловлене під час офіційного візиту українського президента до Іспанії 2-4 червня.

В Іспанії, як в будь-якій правовій державі, суд незалежний і підкоряється лише закону - посадові особи на нього не можуть впливати, наголосив адвокат Перальта. Якби Порошенко і звернувся з проханням вислати колишнього нардепа на батьківщину, то у відповідь отримав би лише "ввічливе пояснення цього положення". І винятки тут не стаються: навіть глава іспанського держави - король Феліпе VI не зміг нічого вдіяти для свого зятя, який нещодавно був засуджений до майже 6 років в'язниці за корупцію, підсумував юрист.