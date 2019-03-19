 Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні

Чимала частина кримчан за п'ять років після анексії зберегла українські паспорти. Їх власники мають право проголосувати на майбутніх виборах, але не поспішають ним скористатись. DW спробувала з'ясувати, чому.

Листівки на КПП Каланчак

Листівки на КПП "Каланчак" закликають взяти участь у виборах президента

"Крим - це Україна",- нагадують листівки біля віконця паспортного контролю пункту пропуску "Каланчак" на адмінмежі з анексованим півостровом. "Голос кожного важливий",- продовжує бігборд з херсонського боку пункту пропуску. Про "зміни на які всі чекають" повідомляє навіть агітація на іншому боці траси. Та мешканці Криму не поспішають реєструватись для участі у прийдешніх виборах президента, що відбудуться 31 березня.

Спрощена процедура

Станом на вівторок, 19 березня, про свою участь у голосуванні повідомили 2520 мешканців півострова, зазначається на сайті Державного реєстру виборців України. Для цього вони мали пройти через процедуру зміни голосування - звернутися до органів ведення реєстру на підконтрольній українському урядові території з відповідною заявою.

У вересні Центрвиборчком спростив порядок зміни виборчої адреси для мешканців окупованих територій - тож їм достатньо пред'явити лише паспорт із кримською реєстрацією. Зробити це можна до 25 березня включно, а у разі, якщо голову держави обиратимуть у другому турі - повторно пройти процедуру до 15 квітня.

Агітація на адмінкордоні з Кримом

Агітація на адмінкордоні з Кримом

Статистика держреєстру виборців свідчить, що найбільше кримчан змінюють адресу голосування на київську - таких зараз 841. Співзасновник правозахисної організації "Крим-SOS" Алім Алієв пояснює, що у столиці реєструються переважно переселенці, які покинули півострів ще в 2014-2015 роках. "Ті ж що їдуть голосувати безпосередньо з Криму, реєструються у Херсонській області. Але й цей шлях, попри спрощену реєстрацію, слід пройти двічі, а значить двічі витратити по тисячі гривень, що не для всіх під силу",- розповідає він.

"Про таке не говорять вголос"

Таку думку підтверджують і у відділі ведення держреєстру виборців в Каланчацькому районі Херсонської області. "Сподівались що буде більше, але з Криму подали лише 11 заяв",- розповіла DW начальниця відділу Інна Бруяко.

Підприємець з кримського Армянська Юрій Соломаха перебрався до херсонського села Преображенка ще на самому початку анексії. Він підтримує зв'язок із родичами та знайомими у місті, що знаходиться всього лише в трьох кілометрах від адмінкордону. "Їхати на українські вибори їм недалеко, проте таке бажання має хіба що з два десятки людей з усього 22-тисячного міста,- переповідає він,- Та й ті хто поїде, не розповідають про таке вголос - аби чого не вийшло". 

На думку Аліма Алієва, участь в майбутніх виборах для кримчан є сміливим демонстративним жестом. У такий спосіб громадянин публічно заперечує анексію і визнає Крим українською територією. На тлі репресій останніх років проти кримськотатарських та українських активістів, зважується на таку сміливість далеко не кожен. Одразу кілька співрозмовників DW з півострова або ухилились від відповіді на питання участі у голосуванні або просили не згадувати їх імена у статті. "Я не зможу проголосувати на цих виборах, адже, виїхавши з Криму, ризикую вже ніколи сюди не повернутися, або повернутись одразу за грати",- скаржиться голова Центрвиборчкому кримськотатарського національного зібрання - Курултаю - Заїр Смедля.

А що там з темою Криму?

На низьку активність кримчан на українських виборах взаємністю відповідають і кандидати. Як зазначають активісти руху #LiberateСrimea, 14 претендентів на посаду голави держави - серед яких "південно-східні" опозиціонери Юрій Бойко та Олександр Вілкул, та навіть один з лідерів перегонів Володимир Зеленський  - взагалі оминули у своїх програмах питання повернення Криму. "Питання Криму не входить для багатьох кандидатів ТОП-5, і це є дуже серйозним і загрозливим моментом, який говорить про те, що вони бояться брати відповідальність за повернення української території", - зазначає один з активістів, директор київського центру зовнішньополітичних досліджень "ОПАД" Сергій Пархоменко. 

Виконавчий орган кримськотатарського Курултаю - Меджліс - у березні закликав кримчан голосувати за Петра Порошенка, бо план чинного президента щодо відновлення українського суверенітету на півострові там вважають найдієвішим. У самому Криму російська влада оголосила Меджліс екстремістською організацією ще у 2016 році, та попри вигнання він зберігає вплив на значну частину громади. "Та ми не очікуємо високої явки кримчан. Робота ще ведеться, але навряд чи приїде більше кількох сотень чоловік”,- спрогнозував у розмові з DW голова Меджлісу Рефат Чубаров.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


DW.COM

Волкер: Військового вирішення питання Криму не існує

Силове повернення анексованого Криму може зашкодити тисячам людей, наголосив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер. Він також виключив можливість переговорів із проросійськими бойовиками на Донбасі. (18.03.2019)  

Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео)

Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Репортаж DW. (15.03.2019)  

Глава КВУ: Менше чотирьох відсотків переселенців зареєструвались для участі у виборах

Донині менше чотирьох відсотків вимушених переселенців із Криму та Донбасу змінили місце голосування, аби взяти участь у виборах. Чим це пояснюється, в інтерв'ю DW розповів глава Комітету виборців України Олексій Кошель. (15.03.2019)  

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW. (17.03.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Kvartal 95 (2016-2017)

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський 19.03.2019

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Реклама

Докладно

Листівки на КПП Каланчак

Вибори 2019 і Крим

Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні?  

Сінгапур

Де в світі найдорожче жити: фотогалерея

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  