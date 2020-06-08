Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб

Кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у Бразилії перевищила мільйон. Це випливає з оприлюднених ввечері у п'ятницю, 19 червня, даних міністерства охорони здоров'я країни. Як повідомили у відомстві, за останню добу зафіксовано 54771 новий випадок інфікування, загальна кількість померлих, в яких підтвердили зараження, сягнула 49 тисяч людей. У світі лише в США зафіксовано більше випадків зараження та смертей внаслідок поширення коронавірусної інфекції.

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Утім, реальне число інфікованих у Бразилії, вочевидь, значно вище, оскільки в країні проводять відносно мало тестів, зазначає агенція новин dpa. "Бразилія проводить значно меншу кількість тестів, ніж мала б. У кращому разі в 20 разів менше за кількість, яку можна було б вважати прийнятною", - визнав науковець Даніель Лар з Університету Сан-Паулу в інтерв'ю порталу G1.

За різними оцінками, реальна кількість інфікованих у країні є щонайменше усемеро вищою, а число померлих - удвічі більшим, ніж зафіксовано. У Бразилії проживають близько 210 мільйонів людей.

Перший випадок зараження коронавірусом у країні зафіксували 25 лютого у бізнесмена, який повернувся з Італії. Спершу в Бразилії коронавірус називали "вірусом багатих", які могли собі дозволити поїздки за кордон. Однак згодом інфекція поширилася й у бідних кварталах мегаполісів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, а також в інших містах країни.

Президент Бразилії Жаір Болсонару на початку епідемії намагався применшити небезпечність коронавірусної інфекції, називаючи її "маленьким грипом", та не мав наміру запроваджувати обмеження з метою стримати поширення вірусу. Запроваджені губернаторами та мерами міст обмеження у багатьох населених пунктах країни знову пом'якшили.

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