 Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб

Лише протягом останньої доби медики зафіксували в Бразилії понад 54,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв хвороби сягнула 49 тисяч.

Коронавірус у Бразилії

Вимірювання температури в Сан-Паулу

Кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у Бразилії перевищила мільйон. Це випливає з оприлюднених ввечері у п'ятницю, 19 червня, даних міністерства охорони здоров'я країни. Як повідомили у відомстві, за останню добу зафіксовано 54771 новий випадок інфікування, загальна кількість померлих, в яких підтвердили зараження, сягнула 49 тисяч людей. У світі лише в США зафіксовано більше випадків зараження та смертей внаслідок поширення коронавірусної інфекції.

Читайте також: COVID-19: Бразилія обмежила доступ до статистики захворюваності

Утім, реальне число інфікованих у Бразилії, вочевидь, значно вище, оскільки в країні проводять відносно мало тестів, зазначає агенція новин dpa. "Бразилія проводить значно меншу кількість тестів, ніж мала б. У кращому разі в 20 разів менше за кількість, яку можна було б вважати прийнятною", - визнав науковець Даніель Лар з Університету Сан-Паулу в інтерв'ю порталу G1.

За різними оцінками, реальна кількість інфікованих у країні є щонайменше усемеро вищою, а число померлих - удвічі більшим, ніж зафіксовано. У Бразилії проживають близько 210 мільйонів людей. 

Перший випадок зараження коронавірусом у країні зафіксували 25 лютого у бізнесмена, який повернувся з Італії. Спершу в Бразилії коронавірус називали "вірусом багатих", які могли собі дозволити поїздки за кордон. Однак згодом інфекція поширилася й у бідних кварталах мегаполісів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, а також в інших містах країни.

Президент Бразилії Жаір Болсонару на початку епідемії намагався применшити небезпечність коронавірусної інфекції, називаючи її "маленьким грипом", та не мав наміру запроваджувати обмеження з метою стримати поширення вірусу. Запроваджені губернаторами та мерами міст обмеження у багатьох населених пунктах країни знову пом'якшили.

Читайте також: Болсонару погрожує виходом Бразилії з ВООЗ

Дивитись відео 04:49

Друга хвиля пандемії коронавірусу: прогнози німецьких вірусологів (12.06.2020)

DW.COM

У Бразилії за добу виявили понад 32 тисячі інфікованих COVID-19

У Бразилії зареєстрували 32091 новий випадок інфікування коронавірусом та 1272 жертви за добу. Всього у країні офіційно зафіксували 739,5 тисяч випадків зараження та понад 38 тисяч померлих від COVID-19. (10.06.2020)  

Також за темою

Brasilien | Proteste gegen Rassismus, Faschismus und Bolsonaro

У Бразилії відбулися масові протести 08.06.2020

У Бразилії пройшли протести прихильників та противників президента країни Жаіра Болсонару. Останні критикували його за незадовільні дії у боротьбі проти коронавірусу.

Brasilien | Opfer im Kampf gegen Corona | Dr. Jose Soares

У Бразилії кількість жертв COVID-19 подолала позначку у 15 тисяч осіб 17.05.2020

Бразильський штат Сан-Паулу обігнав Китай за кількістю смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19.

Brasilien | Belem während der Coronakrise

У Бразилії померло понад 10 тисяч осіб з коронавірусом, за добу - 751 померлих 09.05.2020

За одну добу у Бразилії померли понад 750 людей, в яких діагностували COVID-19. Усього у країні зареєстровано понад 146 тисяч випадків інфікування коронавірусом, але справжня кількість хворих може бути значно більшою.

Реклама

Докладно

Оприлюднення британськими вченими попередніх результатів досліждення терапії важких пацієнтів з COVID-19 стало справжньою сенсацією

COVID-19: хайп навколо дексаметазону

За даними британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів з COVID-19.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  