Число шукачів притулку в Євросоюзі знову зростає

Кількість шукачів притулку в Євросоюзі у 2019 році істотно зросла. Від січня до кінця квітня близько 206 тисяч 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, пишуть видання медіагрупи Funke у понеділок, 10 червня. Це на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані отримані на основі щомісячних звітів країн, що входять до Євросоюзу.

За оцінкою оглядачів, це може означати кінець тенденції скорочення кількості шукачів притулку, що спостерігається протягом декількох років. Так, за весь 2018 рік кількість мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі, знизилась на 11 відсотків.

Щонайменше чверть клопотань подана громадянами країн, жителям яких не потрібна віза для в'їзду в Шенгенську зону. Зокрема, дедалі більше біженців прибувають на територію ЄС з держав Латинської Америки та Балканського півострова.

Найбільше клопотань з Сирії, Венесуели і Афганістану

Найбільше заяв про надання притулку в ЄС протягом перших чотирьох місяців 2019 року подали сирійці - 20 тисяч 392 клопотання, що на вісім відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Від громадян Венесуели, яка кілька місяців охоплена політичною кризою, надійшло 14 257 заяв, що свідчить про зростання на 121 відсоток. Від жителів Афганістану отримано 14 042 клопотання, що є збільшенням на 36 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.