 Число шукачів притулку в Євросоюзі знову зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Число шукачів притулку в Євросоюзі знову зростає

За перші чотири місяці 2019 року понад 206 тисяч осіб подали клопотання про надання притулку на території ЄС. Найбільше заяв - від жителів Сирії, Венесуели та Афганістану.

Біженці на вокзалі в Будапешті

Біженці на вокзалі в Будапешті

Кількість шукачів притулку в Євросоюзі у 2019 році істотно зросла. Від січня до кінця квітня близько 206 тисяч 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, пишуть видання медіагрупи Funke у понеділок, 10 червня. Це на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані отримані на основі щомісячних звітів країн, що входять до Євросоюзу.

За оцінкою оглядачів, це може означати кінець тенденції скорочення кількості шукачів притулку, що спостерігається протягом декількох років. Так, за весь 2018 рік кількість мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі, знизилась на 11 відсотків.

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Мігранти, котрі очікують вислання за межі Угорщини, можуть до п'яти днів не отримувати харчування. В ООН вказують на порушення урядом Угорщини міжнародного права. (03.05.2019)

Німецький парламент ухвалив закон, який надає поліції та міграційним службам більше повноважень для депортації шукачів притулку, які отримали відмову. (07.06.2019)

Щонайменше чверть клопотань подана громадянами країн, жителям яких не потрібна віза для в'їзду в Шенгенську зону. Зокрема, дедалі більше біженців прибувають на територію ЄС з держав Латинської Америки та Балканського півострова.

Найбільше клопотань з Сирії, Венесуели і Афганістану

Найбільше заяв про надання притулку в ЄС протягом перших чотирьох місяців 2019 року подали сирійці - 20 тисяч 392 клопотання, що на вісім відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Від громадян Венесуели, яка кілька місяців охоплена політичною кризою, надійшло 14 257 заяв, що свідчить про зростання на 121 відсоток. Від жителів Афганістану отримано 14 042 клопотання, що є збільшенням на 36 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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