 Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї

Буревій "Мангкхут" забрав життя чотирьох людей у Китаї та паралізував Гонконг. На Філіппінах число жертв може досягти 100.

Тайфун у Китаї

У Гонконзі тайфун затопив багато вулиць

Потужний тайфун "Мангкхут", що раніше пронісся північною частиною Філіппін, у неділю досяг узбережжя Китаю. Станом на ранок понеділка, 17 вересня, число загиблих на півдні КНР унаслідок тайфуну зросло до чотирьох. Троє смертей спричинили дерева, повалені потужним вітром. Ще одна особа загинула під час обвалу будинку, передає агенція новин dpa з посиланням на дані місцевої влади.

Тайфун у Китаї

Потужний вітер повикорчовував у Гонконзі багато дерев

Найбільше від стихійного лиха постраждала провінція Гуандун. У регіоні й досі зачинено багато шкіл. Напередодні швидкість вітру на південному узбережжі сягала 242 кілометрів на годину. У деяких районах Гонконгу затопило вулиці, що спаралізувало роботу громадського транспорту. Не менше 200 мешканців Гонконгу отримали внаслідок стихії різноманітні тілесні ушкодження. Раніше влада провінції Гуандун повідомила про евакуацію з прибережної зони близько 2,4 мільйона людей.

Тайфун у Китаї

Місцева влада рекомендує громадянам і надалі триматися подалі від узбережжя

Через негоду було скасовано сотні авіарейсів. Місцева влада й надалі рекомендує громадянам триматися якомога далі від узбережжя та дотримуватися інших заходів безпеки.

Філіппіни й досі не оговталися

Тим часом на Філіппінах повідомляють про зростання числа жертв тайфуну"Мангкхут". Рятувальники припускають, що число загиблих від стихії може досягти 100. Вже зараз повідомляється про 65 підтверджених смертей, передає агенція новин AFP.

Тайфун на Філіппінах

Руйнування від тайфуну на Філіппінах

Більшість смертельних випадків спричинили зсуви ґрунту. Десятки людей ще й досі вважаються зниклими безвісти. Тривають рятувально-пошукові роботи.

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Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)

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Тайфун на Філіппінах забрав десятки життів

Через зсуви ґрунту та негоду на Філіппінах загинули щонайменше 64 людини. До удару тайфуну готується Китай. (16.09.2018)  

Потужний тайфун тримає в напрузі Тайвань та Філіппіни

Буревій "Мангкхут" пронісся північним сходом Філіппін. Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Повідомляється про жертви серед рятувальників і цивільного населення. (15.09.2018)  

Потужний тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зростає

Щонайменше 12 людей загинули через тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Кількість жертв може зрости, повідомила влада. (15.09.2018)  

Тропічні шторми в США та на Філіппінах: загалом понад 35 жертв

Унаслідок тропічного шторму "Флоренс" у США загинули більше 10 людей. Найбільше постраждав штат Північна Кароліна. Водночас повідомляється про мінімум 25 загиблих унаслідок тайфуну на Філіпінах. (16.09.2018)  

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Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)  

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