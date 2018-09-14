Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї

Потужний тайфун "Мангкхут", що раніше пронісся північною частиною Філіппін, у неділю досяг узбережжя Китаю. Станом на ранок понеділка, 17 вересня, число загиблих на півдні КНР унаслідок тайфуну зросло до чотирьох. Троє смертей спричинили дерева, повалені потужним вітром. Ще одна особа загинула під час обвалу будинку, передає агенція новин dpa з посиланням на дані місцевої влади.

Потужний вітер повикорчовував у Гонконзі багато дерев

Найбільше від стихійного лиха постраждала провінція Гуандун. У регіоні й досі зачинено багато шкіл. Напередодні швидкість вітру на південному узбережжі сягала 242 кілометрів на годину. У деяких районах Гонконгу затопило вулиці, що спаралізувало роботу громадського транспорту. Не менше 200 мешканців Гонконгу отримали внаслідок стихії різноманітні тілесні ушкодження. Раніше влада провінції Гуандун повідомила про евакуацію з прибережної зони близько 2,4 мільйона людей.

Місцева влада рекомендує громадянам і надалі триматися подалі від узбережжя

Через негоду було скасовано сотні авіарейсів. Місцева влада й надалі рекомендує громадянам триматися якомога далі від узбережжя та дотримуватися інших заходів безпеки.

Філіппіни й досі не оговталися

Тим часом на Філіппінах повідомляють про зростання числа жертв тайфуну"Мангкхут". Рятувальники припускають, що число загиблих від стихії може досягти 100. Вже зараз повідомляється про 65 підтверджених смертей, передає агенція новин AFP.

Руйнування від тайфуну на Філіппінах

Більшість смертельних випадків спричинили зсуви ґрунту. Десятки людей ще й досі вважаються зниклими безвісти. Тривають рятувально-пошукові роботи.