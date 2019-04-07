Число жертв внаслідок розгону акції протесту в Судані перевищило 30

Вчинена суданськими військовими в понеділок, 3 червня, спроба розгону протестувальників, які вже багато тижнів блокували будівлю командування армії в центрі столиці країни міста Хартума, призвела до численних жертв. Кількість загиблих унаслідок дій військових перевищила 30 осіб, ще кілька сотень мирних демонстрантів отримали різноманітні поранення, повідомили у близькій до протестного руху Спілці лікарів Судану, інформує агентство новин AFP.

За даними спілки, наразі досить складно визначити точну кількість жертв дій суданських силовиків, оскільки ті блокують лікарні. Раніше повідомлялося, що для розгону акції протесту військові застосували бойові набої.

Дії суданської армії вже різко розкритикували США, Великобританія та Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні. США назвали сьогоднішню акцію суданських силовиків "брутальною". Так само з критикою дій суданської армії виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не змогли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.