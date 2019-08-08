Чинний Кабмін не розглядатиме звільнення Кличка - речник Гройсмана

Чинний склад Кабінету Міністрів України не розглядатиме погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови столичної міськдержадміністрації (КМДА). Про це у середу, 14 серпня, повідомив прессекретар прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатися воно не буде", - написав Рябчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

30 липня керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Прем'єр Володимир Гройсман підтвердив отримання подання про звільнення Кличка та заявив, що розгляне його на найближчому засіданні уряду. Богдан вказав на те, що згідно із законодавством, голови місцевих держадміністрацій призначаються президентом України за поданням Кабміну на строк повноважень глави держави.

Під час пресконференції 30 липня Андрій Богдан заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного зі "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік, які нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не надав. За його словами, він не був готовий до такої зустрічі, і тому йому "не вдалося зафіксувати такі дані". За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді.

Київський міський голова Віталій Кличко назвав закиди Богдана щодо корупції в Київраді "безпідставною брехнею". Він також звинуватив Богдана у "маніпулюванні законами і Конституцією". Ініціативи з його відсторонення з посади голови КМДА Кличко назвав такими, що суперечать законодавству, й додав, що має намір обстоювати чинний порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається головою міськадміністрації. Він наголосив, що розділення посад і запровадження у столиці "двовладдя" є антиконституційним.