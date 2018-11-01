 Чим важливі для світу проміжні вибори до Конгресу США | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.11.2018

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Світ

Чим важливі для світу проміжні вибори до Конгресу США

Проміжні вибори до Конгресу США - найкращий спосіб вплинути на політику Білого дому щодо найважливіших питань до наступних президентських виборів, що відбудуться за два роки. Чому це так - читайте в матеріалі DW.

Конгрес США

У США зовнішня політика зазвичай не відіграє ключової ролі під час президентських виборів, а під час проміжних виборів до американського Конгресу то й поготів. На останніх, як правило, визначальними стають питання загальнонаціонального та місцевого характеру. Але зараз усе зовсім інакше.

Зовнішня політика відіграла величезну роль у президентських перегонах 2016 року, з котрих переможцем вийшов Дональд Трамп. Цілком можливо, що зовнішньополітична тематика зможе знову стати вирішальною під час проміжних виборів до Конгресу 6 листопада цього року, хоч і дещо опосередковано.

"Проміжні вибори нерідко відображають рівень президентської популярності", - запевняє науковець Тревор Тролл, котрий спеціалізується на вивченні питань зовнішньої політики при Університеті Джорджа Мейсона та Інституті Катона. "Зовнішньополітичний курс Трампа виявився в цілому досить непопулярним в очах американської громадськості, про що свідчить більшість нещодавніх опитувань, і це негативно позначилося на його популярності", - додає експерт.

Можливі наслідки для Трампа

Швидше за все, на цих виборах до Конгресу зовнішньополітичні аспекти самі по собі, не стануть ключовим питанням. Однак результати голосування могли б у різний спосіб позначитися на закордонній політиці адміністрації Трампа. Якби демократам вдалося вивести Сенат з-під контролю республіканської більшості, що натепер видається хоч і малоймовірним, проте не неможливим, це дало б їм неабиякий важіль впливу на зовнішню політику Білого дому.

Схвалення Сенату потрібне для затвердження кандидатур посадовців виконавчої гілки влади, тож Демократична партія могли би заблокувати призначення посадових осіб зовнішньополітичних відомств. Крім того, без згоди Сенату не обійтися під час укладення міжнародних договорів, що може вгамувати курс Трампа щодо перегляду торговельних угод. Останнє вже стало наріжним каменем політичного порядку денного нинішнього американського президента.

Ось чому як для президента Трампа, так і для республіканців у Конгресі, втрата більшості в Сенаті - як страшний сон, адже це дало би демократам дієвий інструмент, щоб протидіяти зовнішньополітичним махінаціям Білого дому. Та навіть якби Демократичній партії вдалося здобути більшість хоча б у Палаті представників, - що ймовірно, хоч і тут немає цілковитої певності, - то й тоді демократи отримали би можливість впливати на зовнішню політику Трампа, хоча й значно меншою мірою, ніж у разі здобуття більшості в Сенаті.

"Що стосується слухань та публічного дискурсу, то вони помітно зміняться, якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників, адже комітети проведуть розслідування щодо дії адміністрації (Трампа. - Ред.) на всіх рівнях, в тому числі й адміністративних змін у сфері імміграції", - припускає експертка з питань Конгресу Френсіс Лі з Мерілендського університету.

Тож одним з наслідків формування демократичної більшості в Палаті представників могло би стати створення слідчої комісії щодо суперечливих заходів адміністрації Трампа проти нелегальних іммігрантів. Іншим наслідком цього стало би, безсумнівно, посилення розпочатих раніше та можливий старт інших розслідувань у справі зв'язків Трампа з Росією.

Дональд Трамп

Демократична більшість бодай в одній з палат Конгресу США могла би значно ускладнити Дональду Трампу проведення його курсу

Звісно, жоден з цих наслідків не змінив би напрямку зовнішньої політики Трампа. Однак усе це значно ускладнило би Трампу проведення його політики й коштувало б йому чимало часу. Це, своєю чергою, могло би спонукати американського президента до переосмислення свого курсу. Скажімо, він міг би двічі подумати, чи варто йому будь-що намагатися досягти якоїсь конкретної зовнішньополітичної мети з огляду на ту політичну ціну, яку йому, можливо, доведеться заплатити за спроби подолати перешкоди й опір демократів у Конгресі.

Утім, часто випускають з уваги факт незвичної зміни практично всіх зовнішньополітичних керівних посад у Конгресі, що настане після цих проміжних виборів. Приміром, голова комітету з питань закордонних відносин у Палаті представників, республіканець Ед Ройс, виходить на пенсію, так само як і його колега в Сенаті, республіканець Боб Коркер.

Голова Палати представників Пол Раян, котрий завдяки своїй посаді відіграє ключову роль роль у зовнішньополітичній діяльності Конгресу, теж не балотуватиметься до законодавчого органу. Ще однією важливою посадою, яка опосередковано розігруватиметься на цих проміжних виборах, стане наступний голова Комітету Сенату зі збройних сил. Це - впливовий пост, що тривалий час посідав покійний Джон Маккейн, котрий був провідним голосом Конгресу з питань зовнішньої політики.

Внутрішня політика

Здобуття демократами контролю над однією або двома палатами Конгресу не тільки дозволило б їм сповільнити або блокувати Трампа в зовнішньополітичних питаннях. Вони змогли б зробити те саме з внутрішньою політикою, але набагато сильніше. Насамперед тому, що конституція залишає за Конгресом право значно більше впливати на  внутрішню, ніж на зовнішню політику, яка переважно перебуває в компетенції виконавчої гілки влади.

Демократична більшість у Палаті представників поклала би край будь-яким сподіванням республіканців цілком скасувати реформу системи охорони здоров'я, проведену за президентства Барака Обами. Це також могло би завадити намірам республіканців послабити регулятивні норми на федеральному рівні або скоротити соціальні виплат, чи вдатися до чергового зниження податків.

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Простіше кажучи, контроль демократів над нижньою палатою Конгресу призведе до того, що президент Трамп матиме справу зі значно потужнішою опозиційною партією, ніж це було досі. Насамперед тому, що в такому разі йому була би потрібною підтримка демократів у таких, на перший погляд, банальних, але критично важливих питаннях, як відкритість уряду або підвищення критичної межі боргового тягаря.

За такого сценарію президент мав би шукати порозуміння з демократами, але Трампа такі припущення можуть і не стосуватися. Адже він може обрати курс на ще більшу конфронтацію, сподіваючись спочатку мобілізувати своїх прихильників, а потім налаштувати суспільство проти демократів. Якщо так станеться, а судячи з нинішньої поведінки Трампа, така ймовірність є, це може призвести до погіршення вже й так токсичного політичного клімату.

До чого тут перепис населення?

Результати виборів губернаторів та законодавчих органів штатів матимуть також велике значення для майбутнього перепису населення в США, що відбудеться 2020 року. На основі даних перепису, що проводиться в країні кожні 10 років, змінюються межі виборих округів.  Це дещо таємничий аспект американської політичної системи, проте завдяки йому законодавці багатьох штатів, по суті, можуть формувати виборчі округи, котрі підтримватимуть якусь певну партію. Тож той, хто здобуде контроль над адміністраціями окремих штатів у цьому році, визначатиме, хто ж формуватиме виборчі округи на наступні вибори.

  • Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави і уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і силою визнання - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Згідно з конституцією...

    Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

  • Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Система стримувань і противаг

    Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

  • Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні State of the Union (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Сила звернення "Про становище в країні"

    Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

  • Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Він може просто сказати "ні"

    Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

  • Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають кордони президентських повноважень. Ці сірі зони, прогалини, уможливили появу другого типу президентського вето - так званого кишенькового вето. За певних обставин, президент може покласти законопроект у глибоку шухляду, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес теж не зможе подолати такий тип вето. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    "Сірі зони" законодавства

    Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

  • Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як Executive orders, мають силу закону і не потребують жодного додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Крім того, такий указ може бути скасований наступним президентом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Указ із силою закону

    Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.

  • Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус Executive agreement (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Як переграти Конгрес

    Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

  • Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Коли без Конгресу не обійтися

    Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

  • У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто перекрити грошовий кран, звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Ультимативний контроль

    У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський


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Які насправді владні повноваження у президента США

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