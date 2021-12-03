Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020)

Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко однією з перших відверто заговорила про неготовність української медицини до коронавірусу, знімаючи на відео, в яких умовах лікують хворих в інфекційних відділеннях. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Тепер за права пацієнтів боротиметься і як депутатка обласної ради. На що сподівається у Новому році - дивіться у репортажі DW.