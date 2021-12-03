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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чернівці".
Українське місто Чернівці розташовано на південному заході України. Чернівці є адміністративним центром Чернівецької області. Кількість населення Чернівців становить близько 260 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.
Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко однією з перших відверто заговорила про неготовність української медицини до коронавірусу, знімаючи на відео, в яких умовах лікують хворих в інфекційних відділеннях. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Тепер за права пацієнтів боротиметься і як депутатка обласної ради. На що сподівається у Новому році - дивіться у репортажі DW.