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Чернівці

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чернівці".

Українське місто Чернівці розташовано на південному заході України. Чернівці є адміністративним центром Чернівецької області. Кількість населення Чернівців становить близько 260 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Чернівцях викрили потужну ботоферму - СБУ

У Чернівцях викрили потужну ботоферму - СБУ 03.12.2021

Зловмисники "розкрутили" понад 20 тисяч ботів у соціальних мережах. Їх використовували для дискредитації України, ЗСУ та для підбурювання антивакцинаторських настроїв, заявили у Службі безпеки України.
Меридіан у Чернівцях - це наша гра!

"Меридіан" у Чернівцях - це наша гра! 04.09.2021

Літературний фестиваль зробив ставку на атмосферу Чернівців і не помилився. Про родзинки і цікавинки 12-го фестивалю Meridian Czernowitz, який нині триває у буковинській метрополії, пише критикиня Ганна Улюра.
Директорці фестивалю Meridian Czernowitz вручили орден від президента ФРН

Директорці фестивалю Meridian Czernowitz вручили орден від президента ФРН 03.09.2021

Українці Євгенії Лопаті у день відкриття в Чернівцях 12-го поетичного фестивалю вручили найвищу цивільну відзнаку Німеччини.

Фотогалерея: Україна як скарбниця єврейської культури

Фотогалерея: Україна як скарбниця єврейської культури 07.07.2021

Німецький фотограф Крістіан Геррманн об'їздив десятки сіл, міст і містечок України у пошуках слідів знищеного єврейського життя. У Німеччині його нагородили орденом "За заслуги". Роботи фотографа - у добірці DW.
Німецький фотограф: Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини

Німецький фотограф: "Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини" 07.07.2021

Крістіан Геррманн із Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя. Про його захват єврейськими культурними цінностями Західної України - в інтерв'ю DW.
Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий

Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий 28.02.2021

У ніч на 28 лютього в лікарні помер ще один постраждалий від пожежі, що сталась у чернівецькій медустанові напередодні.
Пожежа в лікарні в Чернівцях: поліція відкрила справу

Пожежа в лікарні в Чернівцях: поліція відкрила справу 27.02.2021

Як версію причини виникнення пожежі у лікарні розглядають ймовірне недотримання правил пожежної безпеки одним із пацієнтів. Поліція відкрила справу.

Пожежа в лікарні в Чернівцях: одна людина загинула

Пожежа в лікарні в Чернівцях: одна людина загинула 27.02.2021

У лікарні в Чернівцях сталася пожежа. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще одна - постраждала. Рятувальники вже погасили пожежу.
Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео)

Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео) 04.01.2021

Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.

Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020) 30.12.2020

Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко однією з перших відверто заговорила про неготовність української медицини до коронавірусу, знімаючи на відео, в яких умовах лікують хворих в інфекційних відділеннях. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Тепер за права пацієнтів боротиметься і як депутатка обласної ради. На що сподівається у Новому році - дивіться у репортажі DW.

До 100-річчя Пауля Целана: есеї

До 100-річчя Пауля Целана: есеї 17.12.2020

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
Оксана Забужко до 100-річчя Пауля Целана: Подвійний портрет у контровому світлі

Оксана Забужко до 100-річчя Пауля Целана: Подвійний портрет у контровому світлі 04.12.2020

"Мені дуже пощастило, що український Целан озвався до мене голосом Фішбейна: так я отримала ключ до них обох". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Рон Вінклер до 100-річчя Пауля Целана: Мій тимчасовий Целан

Рон Вінклер до 100-річчя Пауля Целана: Мій тимчасовий Целан 01.12.2020

"Целан був одним із тих, для кого дійсність була перевтіленням". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Александру Булуц до 100-річчя Пауля Целана: Вимушена герметика

Александру Булуц до 100-річчя Пауля Целана: Вимушена герметика 30.11.2020

"Він не хотів ні чути її, ні читати, ні говорити цією мовою". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення

У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення 29.11.2020

У Чернівцях відбувається другий тур виборів мера міста. Спостерігачі й поліція зафіксували незначні порушення.
Сергій Жадан до 100-річчя Пауля Целана: Троянди мають шанс

Сергій Жадан до 100-річчя Пауля Целана: Троянди мають шанс 29.11.2020

"Пограничний емоційний стан, особливий рівень заглибленості, коли самотність можна відчути на доторк, а мовчання пропікає шкіру". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
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