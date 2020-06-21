Через COVID-19 Австралія перекриває кордони між штатами

Через спалах коронавірусу влада Австралії прийняла рішення перекрити із середи, 8 липня, кордон між двома найбільш населеними штатами країни - Вікторією та Новим Південним Уельсом. Про це в понеділок, 6 липня, повідомив очільник уряду Вікторії Деніел Ендрюс.

5 липня у Вікторії було зафіксовано 127 нових випадків зараження коронавірусом - це рекордний показник з початку пандемії. До цього в штаті з населенням 7,5 мільйона осіб протягом майже трьох тижнів щодня реєстрували не більш ніж 99 нових випадків. В інших же штатах фіксували останнім часом незначну кількість випадків зараження.

За словами Ендрюса, зростання числа хворих на COVID-19 є викликом, тому після консультації з центральною владою та владою Нового Південного Уельсу було прийнято рішення про закриття кордону. Між іншими штатами та регіонами Австралії кордони вже перекривали раніше. Як довго така ситуація триватиме, поки що не відомо. Жителям країни, які мають обґрунтовану причину для невідкладної поїздки, будуть видаватися спеціальні перепустки.

Населення Австралії становить приблизно 25 мільйонів осіб. У країні зафіксовано 8,5 тисячі випадків зараження коронавірусом. 105 хворих на COVID-19 померли. Найскладнішою є ситуація в 12 районах міста Мельбурн у штаті Вікторія.