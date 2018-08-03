Через посуху в ФРН побільшало виявлених у водоймах бомб

Через аномальну спеку у Німеччині на висохлих річищах та обмілілих водоймах можна наразитись на небезпеку. Спад рівня води досяг критичних позначок, оголивши великі ділянки дна разом з небезпечним "історичним спадком". Йдеться про гранати, міни, бомби та різні вибухові пристрої, що лежать на дні з часу Другої світової війни. Лише в федеральній землі Саксонія-Ангальт станом на 2 серпня виявили 22 місця з боєприпасами, котрі чекали свого часу на дні тепер вже почасти висохлих водойм. Такі дані наводять представники місцевої поліції у розмові з Deutschen Welle.

Боєприпаси в обмілілій Ельбі

Особливо критична ситуація спостерігається на Ельбі. Упродовж останніх днів рівень води в цій річці, що бере початок у Чехії, тече Німеччиною та впадає у Північне море, опустився до всього лише 47 сантиметрів. Судноплавство по Ельбі припинилось, і кораблі вже давно стоять на приколі.

Деякі зі знахідок, що виявились через рекордно низький рівень води, - вкрай небезпечні. Так, у поліції землі Саксонія розповіли, що нещодавно виявили дуже небезпечну фосфорну гранату. А в одному з районів цієї землі сапери були змушені вдатися до контрольованого підриву двох протитанкових мін через неможливість їхнього транспортування на полігон. Утім, у земельній поліції не зчиняють через це галас. Вже не вперше місцеві фахівці з вибухівки мають багато клопоту в посушливий період.

У посушливі періоди фахівцям з вибухівки роботи вистачає

Зазвичай про небезпечні знахідки поліції повідомляють "громадяни, котрі побачили щось незвичайне", запевняють у поліції. Поліцейські оглядають небезпечний предмет та вирішують, чи варто викликати на допомогу загін спеціальної саперної служби чи ні.

Наступним завдання - з'ясувати, чи ці боєприпаси "придатні до транспортування" чи ні. У разі необхідності, як це було з виявленою фосфорною гранатою, такі знахідки треба підривати на місці.

Жодних нещасних випадків

На щастя, поки що не сталося жодного нещасного випадку з пораненими чи загиблими внаслідок інцидентів із залишеними в землі й водоймах боєприпасами з часу Другої світової війни, кажуть у поліції. Попри це правоохоронці Саксонії застерігають, що торкатися, а тим паче підіймати виявлені предмети, скажімо, для селфі-знімку, як це примудрився зробити один громадянин, котрий став "героєм" газетного репортажу, - вкрай небезпечно. Замість того, щоб бездумно наражати своє життя та життя оточуючих на небезпеку, краще потелефонувати правоохоронцям, наголошують у поліції.

Небезпечні наслідки бомбардування Дрездена

Загалом у Саксонії спостерігається "незначне зростання" кількості виявлених небезпечних предметів. Тут особливо пильними треба бути жителям земельної столиці - Дрездена. Адже на початку 1945 року це місто стало жертвою масивних бомбардувань з боку авіації США та Великобританії. Тоді більша частина будівель барокової дрезденської доби перетворилася на порох. Але число скинутих бомб було таких значним, що найближчими днями цілком можливо натрапити на небезпечних свідків тих подій, котрі не розірвалися й причаїлися десь на дні Ельби. У поліції наголошують, що ці бомби пролежали під водою понад 70 років. "Ніхто не знає, що саме вода вимила з них", - визнають правоохоронці.

Дрезден у травні 1945 року. Це місто чи не найбільше постраждало від бомбардувань з боку авіації США та Великобританії

Тож поки що підстав розслаблятися немає. Єдиною втіхою є те, що рівень води в Ельбі знову дещо зріс - з рекордно низьких 46 сантиметрів до нинішніх 54 сантиметрів. Саме такі цифри повідомили DW у земельному центрі протидії повеням. Тож не виключено, що багато й досі невиявлених боєприпасів Другої світової війни знову заховаються під товщею води Ельби, чекаючи на наступну посухи.