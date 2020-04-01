 Через обстріли на Луганщині загинув український солдат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

Через обстріли на Луганщині загинув український солдат

Один український військовий загинув і ще один отримав бойову травму через обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі.

На Сході України загинув ще один солдат ЗСУ

На Сході України загинув ще один солдат ЗСУ

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Луганщині у неділю, 12 квітня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook у неділю. Ще один боєць отримав бойове ураження. Повідомляється, що сепаратисти вели вогонь по українських позиціях з ручних протитанкових гранатометів.

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Напередодні, 11 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок цього поранення отримали троє українських солдатів.

У суботу проросійські сепаратисти застосували проти українських військових артилерійські системи, міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли велись неподалік Славного, Широкиного, Пісків та інших населених пунктів.

Як повідомляється, підрозділи Об'єднаних сил реагували на кожен обстріл. За даними української розвідки, 11 квітня були поранені сім проросійських бойовиків.

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