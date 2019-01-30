 Через мусони в Індії загинули вже понад тисячу людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

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Новини

Через мусони в Індії загинули вже понад тисячу людей

Жертвами сезону мусонів цього року в Індії вже стали понад тисячу осіб. Місцева влада попереджає про нові повені і в штатах на півночі країни.

Сезон мусонів приніс в Індію масштабні зливи та повені

Сезон мусонів приніс в Індію масштабні зливи та повені

Кількість загиблих в Індії внаслідок нещасних випадках та катаклізмів, спричиненими масштабними зливами від початку сезону мусонів, вже перевищила тисячу осіб. Відповідну інформацію у неділю, 18 серпня, оприлюднило міністерство внутрішніх справ країни.

У відомстві повідомляють, що в дев'яти найбільш постраждалих від мусонів штатах через інциденти, пов'язані з дощами, у період з червня до 15 серпня загинули 1058 людей. Найбільша кількість жертв - 245 осіб - зафіксована у штаті Махараштра на заході країни. Найбільше трагічних випадків сталося внаслідок утоплення, руйнування будівель та зсувів ґрунту. Загалом, від сезонних злив тим чи іншим чином постраждали понад 18 мільйонів людей по всій країні, додали в міністерстві, повідомляє агентство dpa.

DW.COM

Місцева влада 18 серпня оглосила попередження у зв'язку із можливими повенями у трьох штатах на півночі країни. Там останні дві доби йшли потужні зливи, які, як очікується, триватимуть й у наступні 48 годин. Згодом з'явилася інформація про 18 загиблих та від 15-ти до 20-ти зниклих безвісти цього дня внаслідок зсуву ґрунту в штаті Гімачал-Прадеш.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо про щонайменше 93 загиблих внаслідок повеней на півдні Індії. Ще 400 тисяч осіб тоді були змушені залишити свої домівки. Про сотні загиблих і сотні тисяч втікачів від стихії під час сезону мусонів у Індії повідомлялося й минулого року.

Сезон мусонів триває у Індії з червня до вересня. Сильні дощі в ці місяці відіграють важливу роль для місцевого сільського господарства, але також спричиняють смерті та руйнування.

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