"Червоно-зелені" перемагають на виборах в парламент Гамбурга

Згідно з попередніми результатами голосування на виборах до земельного парламенту Гамбурга перемагає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Соціал-демократи отримують 39 відсотків голосів виборців, що на 6,6 відсотка менше, ніж на попередніх виборах у 2015 році, повідомляється вранці у понеділок, 24 лютого.

На другому місці партія "Союз-90/Зелені", яка у порівнянні з попередніми виборами додала 11,9 процентних пункти за підтримки 24,2 відсотка виборців, що голосували. Це означає, що бургомістр Гамбурга, соціал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) може продовжити керувати містом на чолі червоно-зеленої коаліції. Разом СДПН і Зелені отримають 82 з 121 місця в земельному парламенті.

Третьою політичною силою залишаються християнські демократи - вони здобули 11,2 відсотка голосів (-4,7%). За ними слідує Ліва партія - 9,1 відсотка (+0,6%). Двом партіям, згідно з попередніми даними, ледь вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Вільні демократи (ВДП) отримали підтримку рівно п'яти відсотків виборців (-2,4%), а за правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" проголосували 5,3 відсотка виборців (-0,7%).

Явка на виборах склала 63,3 відсотка (56,5% у 2015 році).