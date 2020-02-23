 ″Червоно-зелені″ перемагають на виборах в парламент Гамбурга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Червоно-зелені" перемагають на виборах в парламент Гамбурга

За попередніми даними, разом соціал-демократи та Зелені отримають 82 з 121 місця в гамбурзькому парламенті. Вільні демократи, а також правопопулісти ледве подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

Прихильники СДПН святкують перемогу на виборах у Гамбурзі

Прихильники СДПН святкують перемогу на виборах у Гамбурзі

Згідно з попередніми результатами голосування на виборах до земельного парламенту Гамбурга перемагає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Соціал-демократи отримують 39 відсотків голосів виборців, що на 6,6 відсотка менше, ніж на попередніх виборах у 2015 році, повідомляється вранці у понеділок, 24 лютого.

DW.COM

Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені, коаліція яких править у Гамбурзі, здобувають перші два місця на виборах до земельного парламенту, свідчать прогнози телеканалів ARD та ZDF. (23.02.2020)

На другому місці партія "Союз-90/Зелені", яка у порівнянні з попередніми виборами додала 11,9 процентних пункти за підтримки 24,2 відсотка виборців, що голосували. Це означає, що бургомістр Гамбурга, соціал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) може продовжити керувати містом на чолі червоно-зеленої коаліції. Разом СДПН і Зелені отримають 82 з 121 місця в земельному парламенті.

Третьою політичною силою залишаються християнські демократи - вони здобули 11,2 відсотка голосів (-4,7%). За ними слідує Ліва партія - 9,1 відсотка (+0,6%). Двом партіям, згідно з попередніми даними, ледь вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Вільні демократи (ВДП) отримали підтримку рівно п'яти відсотків виборців  (-2,4%), а за правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" проголосували 5,3 відсотка виборців (-0,7%).

Явка на виборах склала 63,3 відсотка (56,5% у 2015 році).

Дивитись відео 01:02

Електробуси з 2030 року: Гамбург відмовляється від дизеля (25.04.2018)

Також за темою

Deutschland Bürgerschaftswahl in Hamburg Peter Tschentscher

На виборах до земельного парламенту в Гамбурзі перемагають соціал-демократи 23.02.2020

Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені, коаліція яких править у Гамбурзі, здобувають перші два місця на виборах до земельного парламенту, свідчать прогнози телеканалів ARD та ZDF.

Wahlwerbung für die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg

У Гамбурзі проходять вибори до земельного парламенту 23.02.2020

Згідно з опитуваннями, соціал-демократи на чолі з бургомістром Петером Ченчером можуть продовжити керувати Гамбургом в коаліції з Зеленими. Cвоєю чергою, ХДС ризикує втратити місця в земельному парламенті.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Політичний землетрус у Німеччині: прем'єра землі вперше обрали завдяки правопопулістам 05.02.2020

Вперше в історії Німеччини прем'єр-міністра однієї з федеральних земель обрали завдяки підтримці членів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Реклама

Докладно

Східне партнерство і членство у ЄС

Чи є "Східне партнерство" глухим кутом на шляху до ЄС

У ЄС тривають консультації щодо майбутнього "Східного партнерства". DW з'ясовувала, чого очікувати Україні.  

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Шеф Ryanair - за посилення контролю для чоловіків-мусульман

Заяву гендиректора Ryanair вжі різко розкритикували у Великобританії. Йому закидають ісламофобію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  