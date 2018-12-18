Ціни на газ, приватизація, реформа ДФС: під які вимоги Україна отримує гроші МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив текст меморандуму про механізм фінансової підтримки України на 2018-2020 роки. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів України, оприлюдненому у четвер, 20 грудня.

Документ містить напрямки роботи України в сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні, управлінні державними підприємствами та бізнес-кліматом, а також вісім структурних маяків.

Фінансова сфера

Згідно з умовами співпраці з МВФ, Нацбанк України має й надалі дотримуватися політики гнучкого валютного курсу. Співпраця передбачає, що інфляція в Україні становитиме сім відсотків з грудня 2018 по грудень 2019 року, а в 2020 році - п'ять відсотків. Дефіцит бюджету, згідно із меморандумом, не має перевищувати у 2,5 відсотка в 2018 році та 2,25 відсотка в 2019 році.

На початку 2019 року мають бути скасовані обмеження на розмір заробітної плати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок. Також, згідно з документом, під час програми МВФ не буде податкової амністії, але, як зазначається, це обмеження не заперечує можливості проведення кампанії з нульового декларування активів громадян за умови попереднього узгодження з МВФ. Київ також зобов'язується не вводити нових податкових пільг, не знижувати ставки податку на прибуток підприємств. Крім того, має бути припинено запровадження другого рівня пенсійної системи.

Національний банк України, відповідно до меморандуму, планує до кінця червня 2019 року поширити систему наглядових перевірок та оцінки (SREP) на всі банки. Наразі така система імплементується щодо 13 найбільших фінустанов.

Україна також повинна скасувати повну державну гарантію депозитів у "Ощадбанку" до 2020 року. Також Київ повинен зробити необхідні кроки, щоб відкрити шлях для входження Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в капітал Ощадбанку та Укргазбанку відповідно.

Ціни на газ і субсидії

Меморандум передбачає вирівнювання цін на природний газ для населення та промислових споживачів, а також завершення процедури розділення НАК "Нафтогаз України" з 2020 року. З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" має продавати газ для побутових споживачів і компаній-виробників теплової енергії за ринковими цінами, а постачання за спеціальними зобов'язаннями будуть скасовані до 1 травня 2020 року.

Також, згідно з угодою з МВФ, Україна має запровадити монетизацію субсидій для населення з січня 2020 року.

Правосуддя

Реагуючи на вимоги МВФ, Київ має кінця квітня 2019 року призначити не менше ніж 35 суддів до Вищого антикорупційного суду й запустити його роботу до кінця червня того ж року. Також Україна зобов'язалася до кінця липня 2019 року провести незалежний аудит Національного антикорупційного бюро. Крім того, до кінця березня 2019 року мають бути внесені поправки до законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Приватизація

У рамках співпраці з МВФ Україна зобов'язалася продати держпакет акцій державної енергогенеруючої компанії "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", київського підприємства з виробництва інсуліну "Індар" і приватного акціонерного товариства "Президент-Готель" у першій половині 2019 року. Українська влада має також здійснити продаж не менше ніж 500 малих підприємств за допомогою електронних аукціонів ProZorro до кінця квітня 2019 року і скоротити перелік підприємств, заборонених до приватизації. До того ж, вона має ухвалити новий закон про концесію та запуск концесійних пілотних проектів.

Реформа ДФС

Україна зобов'язалася розділити Державну фіскальну службу на Податкову та Митну до травня 2019 року і підвищити ефективність податкового та митного адміністрування, а також підвищити стійкість банківської системи. Києву також слід відновити платоспроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до кінця грудня 2019 року, а також вирішити проблеми недіючих кредитів (NPL).

Нагадаємо, 19 грудня рада директорів МВФ 18 грудня схвалила новий механізм фінансової підтримки України (Stand by Arrangement). У рамках програми Київ протягом 14-ти місяців отримає 3,9 мільярда доларів. Перший транш в 1,4 мільярда доларів має надійти до 25 грудня.