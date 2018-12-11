 Ціна чи якість: на що звертають увагу німці у супермаркетах | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.06.2019

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Культура й стиль життя

Ціна чи якість: на що звертають увагу німці у супермаркетах

За якими критеріями європейці вибирають продукти в супермаркетах? Чим тут німці відрізняються від жителів інших країн ЄС? І чому можна сказати, що жінки тут багато в чому сміливіші за чоловіків?

Deutschland Mehrweg-Frischenetz von REWE (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Покупець в німецькому супермаркеті

Що для європейців найважливіше під час вибору продуктів в супермаркеті: ціна, країна-виробник, харчовий склад (вітаміни, протеїни, цукор тощо), можливі ризики (наприклад, гормони й антибіотики в м'ясі), етичні аспекти (екологія, умови утримання тварин)? Відповіді на ці питання можна знайти у великомусоціологічному дослідженні, яке провели в країнах ЄС на замовлення Європейського агентства безпеки продуктів харчування.

Найважливіше: звідки товар і скільки коштує

З результатів опитування стало зрозуміло, що найголовніше для європейців - це те, де були виготовлені продукти, і їхня ціна. Майже половина жителів країн Євросоюзу вибирає покупки в супермаркеті, орієнтуючись або на перший, або на другий критерій, або ж на обидва. Це в цілому по Європейському Союзу. Але з німцями справа трохи інша.

Для них країна-виробник - важливіша. Орієнтовно 60 відсотків опитаних в Німеччині відповіли, що для них головний критерій - звідки походять харчові продукти. Варто наголосити: зовсім не обов'язково це має бути німецька фірма. А навіть якщо німецька, то і тут є відмінності: чимало людей віддає перевагу продуктам зі свого регіону. А ось на ціну орієнтуються тільки 40 відсотків німців.

Європейське дослідження не з'ясовувало, про які саме продукти йде мова. Зрозуміло, що м'ясо покупці вибирають за іншим принципом, ніж сир або вино, але конкретних цифр тут немає. А ось інше нещодавнє опитування, в якому йшлося конкретно про овочі та фрукти, засвідчило: тут для німців важливіше, в першу чергу, свіжість, ціна і зовнішній вигляд. На "походження" звертають увагу лише 17 відсотків людей.

У цьому опитуванні, який проводила лише в Німеччині компанія Appinio, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях, взяли участь 1300 осіб. У дослідженні ЄС взяли участь понад 27 з половиною тисяч осіб, в тому числі - орієнтовно 1500 з Німеччини. 

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Як для Європейського агентства з безпеки продуктів харчування, так і, звичайно, для власників німецьких супермаркетів (за даними Федерального статистичного відомства, тільки великих супермаркетів в країні понад 35 тисяч) також важливо, як змінилися вподобання покупців останніми роками. Попереднє подібне дослідження проводили майже 10 років тому. Тоді не таку важливу роль відігравали, наприклад, етичні аспекти. 

Зараз понад третина німців вважає дуже важливим те, в яких умовах утримують тварин та птицю, яйця якої вони купують, які корми їм дають тощо. Якщо ж брати весь Європейський Союз, то тут вдвічі менше людей звертають увагу на ці критерії.

Чи можна перевіряти на дотик?

Чи перейшли покупці на інші продукти та марки? Три чверті опитаних в Німеччині відповіли, що їхня споживча поведінка через етичні причини за останні роки змінилася. Для традиційно консервативних німців, які неохоче змінюють свої звички, це досить багато. 

Konsum Kunden Lebensmittel Nachhaltigkeit (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

М'ясо покупці вибирають за іншим принципом, ніж сир або вино

І тут цікаві результати ще одного дослідження, яке провело в Німеччині Товариство вивчення споживчої поведінки. Виявилося, що понад дві третини опитаних завжди або, принаймні, дуже часто купують в "своєму" супермаркеті одні і ті ж продукти. Тобто зробивши один раз свій вибір (в тому числі і керуючись наведеними аспектами), німці не так часто його змінюють. До експериментів схильні більше молоді покупці віком до 27 років.

Настільки ж неохоче, до речі, німці перевіряють в супермаркетах зрілість овочів і фруктів на дотик: це не заборонено, але не прийнято. Як виявила фірма з вивчення ринку Appinio, тільки 35 відсотків опитаних, перед тим як класти в пакет і купувати, завжди спочатку пробують на дотик, зокрема, абрикоси, помідори, яблука, авокадо. Цікаво, що жінки поводять себе сміливіше: на дотик в Німеччині перевіряють овочі та фрукти більше 40 відсотків жінок і тільки 28 відсотків чоловіків.

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