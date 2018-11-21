 Ціна на нафту впала до річного мінімуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

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Новини

Ціна на нафту впала до річного мінімуму

Вартість нафти марки Brent на торгах 23 листопада впала нижче 60 доларів за барель. Аналітики застерігають: якщо країни ОПЕК вирішать скоротити видобуток, то ціни на нафту можуть швидко відновитися.

Ціни на нафту впали нижче 60 доларів

Ціни на нафту впали нижче 60 доларів

Ціни на нафту в п'ятницю, 23 листопада, впали до найнижчого за останній рік рівня, змушуючи виробників замислитися над скороченням видобутку. Ціна нафти марки Brent на торгах у Лондоні знижувалася до 59,26 долара США за барель (159 літрів) - на 5,3 відсотка менше порівняно з попереднім днем. Це - найнижча ціна з жовтня 2017 року, повідомляє агенція Reuters. Ціна північноамериканської нафти WTI знижувалася цього дня навіть на 7,4 відсотка - до 50,60 долара за барель.

Очікується, що члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовляться наступного місяця про скорочення видобутку нафти на 1,4 мільйона барелів на добу. Саудівська Аравія напередодні заявила, що може скоротити поставки нафти на ринок з огляду на недостатнє зростання попиту. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп подякував керівництву Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги нафтовидобутку. 

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Аналітики застерігають: якщо ОПЕК вирішить скоротити виробництво, то ціни на нафту можуть швидко  відновитися. "Ми очікуємо, що ОПЕК керуватиме ринком у 2019 році, і оцінюємо ймовірність угоди про скорочення виробництва, як два до трьох. За цим сценарієм, ціна на Brent, ймовірно, відновиться до 70 доларів", - зазначили аналітики банку Morgan Stanley. Якщо ж домовленості не досягнуть, то ціни можуть знизитися ще більше.

У 2016 році держави нафтового картелю та виробники нафти, які не входять до ОПЕК, погодилися скоротити обсяги видобутку нафти, аби стимулювати зростання цін на сировину. Роком пізніше країни-члени ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни, домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця 2018 року.

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