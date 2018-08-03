 Цьогоріч в Середземному морі загинули вже понад 1500 біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Цьогоріч в Середземному морі загинули вже понад 1500 біженців

Понад 1500 мігрантів та біженців загинули за перші сім місяців 2018-го, намагаючись дістатися Середземним морем до Європи, повідомляє агенція з питань біженців ООН.

Понад 60 тисяч мігрантів перетнули Середземне море від січня 2018 року

Понад 60 тисяч мігрантів перетнули Середземне море від січня 2018 року

За перші сім місяців 2018 року понад 1500 біженців і мігрантів загинули в Середземному морі, намагаючись дістатися Європи. Про це у п'ятницю, 3 серпня, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців.

Спецпосланець УВКБ ООН в Середземномор'ї Вінсан Коштель закликав країни і уряди до боротьби з нелегальними перевізниками людей. "Щоб врятувати життя на морі, ми мусимо вжити всіх заходів для притягнення до відповідальності тих, хто отримує прибуток від експлуатації вразливих людей", - заявив Коштель. 

За його словами, нелегальні перевізники дедалі частіше використовують непридатні для морських перевезень човни. Потім ці човни просто дрейфують у морі в надії, що їх вчасно підберуть рятувальні судна, повідомив Коштель.

Понад 60 тисяч мігрантів перетнули Середземне море від січня 2018 року, що приблизно вдвічі менше за торішній показник. Цьогоріч Іспанія стала головним пунктом прийому біженців. До портів країни прибули 23,5 тисячі мігрантів. До Італії прибули 18,5 тисяч біженців, до Греції - 16 тисяч. Нагадаємо, що уряд Італії раніше вже забороняв приватним рятувальним судам заходити з біженцями на борту в італійські порти. У червні міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив про заборону заходити в італійські порти для суден міжнародних місій порятунку біженців, що проводять операції в акваторії Середземного моря. Основний потік біженців після цього перейшов до Іспанії.

DW.COM

Spiegel: Італія підозрює волонтерів у сприянні нелегальній міграції

В Італії почалося розслідування діяльності волонтерів-рятувальників мігрантів. Їм закидають сприяння нелегальній міграції, повідомило німецьке видання Spiegel. (28.07.2018)  

Італія не хоче приймати мігрантів з кораблів місії ЄС "Софія" - ЗМІ

Рим не має наміру приймати мігрантів, врятованих у Середземному морі кораблями місії ЄС "Софія", повідомляють ЗМІ з посиланням на документ МЗС Італії. (20.07.2018)  

Понад 400 мігрантів евакуювали з дерев'яного судна на військові кораблі

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території. (14.07.2018)  

Також за темою

Schlepper Asso 22

ЗМІ: Італійське судно повернуло понад сотню мігрантів назад до Лівії 31.07.2018

Італійське судно доправило 108 мігрантів назад до Лівії. В ООН вважають це порушенням міжнародного права.

Mittelmeer | Flüchtlinge | Europa | Rettungsschif

Spiegel: Італія підозрює волонтерів у сприянні нелегальній міграції 28.07.2018

В Італії почалося розслідування діяльності волонтерів-рятувальників мігрантів. Їм закидають сприяння нелегальній міграції, повідомило німецьке видання Spiegel.

Libyen Migranten aufSchlauch von Schiff der deutschen NGO Mission Lifeline gerettet

Найбільше мігрантів потрапили 2017 року до ЄС Середземним морем через Іспанію 17.07.2018

У 2017 році до Іспанії через Середземне море вже прибули 18 тисяч мігрантів - це більше, ніж до Італії. Кількість прийнятих Іспанією мігрантів цього року зросла втричі.

Докладно

Посуха

Через посуху в ФРН побільшало виявлених у водоймах бомб

Спад рівня води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. 

Севастополь

Reuters: Крим залишила остання західна мережа готелів

Американська Best Western Hotels & Resorts розірвала договір про франшизу із севастопольським готелем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  