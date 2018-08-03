Цьогоріч в Середземному морі загинули вже понад 1500 біженців

За перші сім місяців 2018 року понад 1500 біженців і мігрантів загинули в Середземному морі, намагаючись дістатися Європи. Про це у п'ятницю, 3 серпня, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців.

Спецпосланець УВКБ ООН в Середземномор'ї Вінсан Коштель закликав країни і уряди до боротьби з нелегальними перевізниками людей. "Щоб врятувати життя на морі, ми мусимо вжити всіх заходів для притягнення до відповідальності тих, хто отримує прибуток від експлуатації вразливих людей", - заявив Коштель.

За його словами, нелегальні перевізники дедалі частіше використовують непридатні для морських перевезень човни. Потім ці човни просто дрейфують у морі в надії, що їх вчасно підберуть рятувальні судна, повідомив Коштель.

Понад 60 тисяч мігрантів перетнули Середземне море від січня 2018 року, що приблизно вдвічі менше за торішній показник. Цьогоріч Іспанія стала головним пунктом прийому біженців. До портів країни прибули 23,5 тисячі мігрантів. До Італії прибули 18,5 тисяч біженців, до Греції - 16 тисяч. Нагадаємо, що уряд Італії раніше вже забороняв приватним рятувальним судам заходити з біженцями на борту в італійські порти. У червні міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив про заборону заходити в італійські порти для суден міжнародних місій порятунку біженців, що проводять операції в акваторії Середземного моря. Основний потік біженців після цього перейшов до Іспанії.