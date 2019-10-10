Цукерберг знає про плани РФ, Китаю та Ірану щодо втручання у вибори

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг попередив, що, за його даними, Росія, Іран та Китай продовжуватимуть спробивтручання у вибори в інших країнах в 2020 році. Про це він заявив в інтерв'ю NBC, опублікованому в понеділок, 21 жовтня. "Ми продовжуємо спостерігати за розвитком їхньої тактики", - заявив Цукерберг, згадавши про сигнали, які свідчать про те, що ці країни "мають намір взяти активну участь в майбутніх виборах".

Водночас, за словами глави Facebook, соцмережа зміцнила механізми захисту від такого втручання. "Ми зіграли певну роль в захисті від втручання в усі великі вибори світу, починаючи з 2016 року, - у Франції, Німеччині, в цілому по ЄС, в Індії, Мексиці та Бразилії", - заявив Цукерберг. Він попередив про те, що системи захисту соцмережі "набагато більш просунуті, ніж в минулому".

Наприкінці вересня технічний директор Facebook Майк Шрепфер заявив, що компанія очікує втручання іноземних суб'єктів в вибори президента США в 2020 році за допомогою цієї соцмережі. При цьому Шрепфер впевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж в 2016 році. Він зазначив, що його завдання полягає в захисті користувачів від поширення ненависті і пропаганди за допомогою штучного інтелекту.