 Цукерберг знає про плани РФ, Китаю та Ірану щодо втручання у вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Цукерберг знає про плани РФ, Китаю та Ірану щодо втручання у вибори

Компанія Facebook отримала сигнали, що Росія, Китай та Іран мають намір активно втручатися в закордонні вибори в 2020 році. Однак соцмережа володіє ефективними механізмами протидії.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг попередив, що, за його даними, Росія, Іран та Китай продовжуватимуть спробивтручання у вибори в інших країнах в 2020 році. Про це він заявив в інтерв'ю NBC, опублікованому в понеділок, 21 жовтня. "Ми продовжуємо спостерігати за розвитком їхньої тактики", - заявив Цукерберг, згадавши про сигнали, які свідчать про те, що ці країни "мають намір взяти активну участь в майбутніх виборах".

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Водночас, за словами глави Facebook, соцмережа зміцнила механізми захисту від такого втручання. "Ми зіграли певну роль в захисті від втручання в усі великі вибори світу, починаючи з 2016 року, - у Франції, Німеччині, в цілому по ЄС, в Індії, Мексиці та Бразилії", - заявив Цукерберг. Він попередив про те, що системи захисту соцмережі "набагато більш просунуті, ніж в минулому".

Наприкінці вересня технічний директор Facebook Майк Шрепфер заявив, що компанія очікує втручання іноземних суб'єктів в вибори президента США в 2020 році за допомогою цієї соцмережі. При цьому Шрепфер впевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж в 2016 році. Він зазначив, що його завдання полягає в захисті користувачів від поширення ненависті і пропаганди за допомогою штучного інтелекту.

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Посилання в інтернеті

Інтерв'ю Марка Цукерберга NBC

Аудіо й відео до теми

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)  

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В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів.

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