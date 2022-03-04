 ″Цинічна й підступна брехня″: вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2022

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Новини

"Цинічна й підступна брехня": вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні

Вижилі у Голокості вважають, що "денацифікація" від Путіна ображає не лише євреїв, а й радянських військовополонених і солдатів Червоної армії.

Володимир Путін

Володимир Путін виправдовує війну проти України заявами про "геноцид" щодо населення окупованих районів Донецької і Луганської областей, також бажанням "денацифікації" України

Вижилі у Голокості називають виправдання Путіним війни в Україні "цинічною і підступною брехнею". "Напад Путіна на Україну викликає огиду і жах у тих, хто пережив Голокост", - заявив газетам медіа-групи Funke виконавчий віце-президент Міжнародного Освенцімського комітету Крістоф Гойбнер.

Найбільше вижилих у Голокості обурює, що Путін неодноразово вживав терміни "геноцид" та "денацифікація" для виправдання вторгнення. За словами Гойбнера, слова Путіна ображають не лише людей, які вижили у Голокості, а й радянських військовополонених, які потрапили до концентраційних таборів нацистів, а також тих солдатів Червоної армії, які звільняли Аушвіц й інші табори смерті.

Крістоф Гойбнер, виконавчий віце-президент Міжнародного Освенцімського комітету

Крістоф Гойбнер, віце-президент Міжнародного Освенцімського комітету

Гойбнер додав, що в ці дні війни в Україні вижилі у Голокості відчувають сильний біль. "Вони й уявити не могли, що після пережитого в Аушвіці й страждань Другої світової війни російський державний діяч поверне Європу до мороку війни", - додав Гойбнер.

За даними Міжнародного Освенцімського комітету, в Україні проживає близько 10 тисяч євреїв, які врятувалися від переслідування німецькими націонал-соціалістами або пережили це. "Ці люди дійсно старі, багато хто з них немічний, і в ці гіркі години вони знову переживають травму минулого", - наголосив Гойбнер.

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Ракетний обстріл київської телевежі з боку російських військових 1 березня, що також пошкодив меморіал Бабин Яр, став попереджувальним знаком для тих, хто пережив Голокост, заявив віце-президент Міжнародного Освенцімського комітету. 29 і 30 вересня 1941 року оперативні групи СС знищили понад 33 тисячі єврейських жінок, дітей і чоловіків в ущелині Бабиного Яру. Масові розстріли були найбільшою бійнею на європейській землі під час Другої світової війни. Загалом до визволення Бабиного Яру в 1943 році було розстріляно понад 100 тисяч людей.

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