Циклон "Еммелінде" призвів до жертв та руйнувань у Німеччині

Грози, проливні дощі, ураганні пориви вітру, торнадо: циклон "Еммелінде", який пройшов західною Німеччиною 20 травня, призвів до руйнувань та жертв. Як повідомляє в суботу, 21 травня, агенція dpa, найбільше постраждало від стихії найбільш густозаселена федеральна земля Німеччини - Північний Рейн-Вестфалія.

За даними поліції, лише у місті Падерборн, де пройшов торнадо, за медичною допомогою звернулися 43 людини. Деякі з них у важкому стані. Представники міської влади повідомили про те, що на комунальні служби чекає велика робота з розчищення завалів. Оцінка збитків, що були нанесені промисловій зоні Падерборна, триває.

Також повідомляється про важкі наслідки у сусідньому місті Ліппштадт. Там ураган повалив шпиль церкви, а понад сто людей опинилися у пастці у міському відкритому басейні після того, як дерева, що впали, заблокували вихід.

Наслідки негоди у Ліпштадті

Один загиблий у Рейнланд-Пфальці

У федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Саар серйозних пошкоджень не було, попри сильні грози. Рятувальники повідомили лише про кілька повалених дерев, пошкоджені градом автівки та затоплені підвали. Однак поліція повідомила також про одного загиблого. 38-річний чоловік, вочевидь, отримав удар струмом при вході у затоплений підвал, після чого впав та вдарився головою.

У центральній Франконії (федеральна земля Баварія) 14 людей, у тому числі кілька дітей, отримали поранення. За словами представника поліції, кілька відпочивальників у зв'язку зі штормом, що наближався, заховалися у хижі площею близько 85 квадратних метрів, що згодом перекинулася набік.

У федеральній землі Саксонія гурт Rammstein перервав свій концерт на півгодини через грозу над Лейпцигом. На 45-і хвилині шоу глядачів попросили залишити арену та сховатися. Втім, за 15 хвилин фанатів пустили назад.

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