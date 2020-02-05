Центробанк Китаю запевняє, що вплив коронавірусу на економіку є обмеженим

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, стверджує Народний банк КНР. Тим часом Міжнародний валютний фонд попереджає про вплив хвороби на економіку інших держав.
Вплив епідемії спричиненого коронавірусом захворювання на китайську економіку буде обмеженим, заявив у середу, 19 лютого, центробанк КНР - Народний банк Китаю. За його даними, поширення хвороби не зачепило основи економіки країни.
Компанії, які залучені до боротьби з епідемією, зможуть отримувати вигідні кредити під низькі відсоткові ставки. Центральний банк КНР також пообіцяв зберегти стабільний курс юаня та продовжувати виважену грошово-кредитну політику для забезпечення фінансової стабільності, повідомляє агентство новин Reuters.
У МВФ кажуть про загрози для зростання
Тим часом Міжнародний валютний фонд (МВФ) застеріг щодо впливу коронавірусу на китайську та світову економіку. В записці, підготовленій до засідання міністрів фінансів та очільників центробанків країн Великої двадцятки (G20), фонд зазначив, що хвороба вже позначилася на економічному зростанні в КНР. Її подальше розповсюдження в інших країнах може зашкодити "дуже крихкому" відновленню світової економіки у 2020 році, наголошує МВФ.
"Коронавірус, людська трагедія, підриває економічну діяльність у Китаї: призупиняється виробництво, пересування навколо постраждалих регіонів обмежене", - йдеться у повідомленні МВФ. Фонд зазначив, що вплив коронавірусу на інші країни також можливий, зокрема, через туристичний бізнес, ланцюги постачальників та коливання цін на сировинні товари.
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва своєю чергою висловила сподівання, що, скоріше за все, коронавірус матиме лише короткостроковий ефект, який відобразиться у різкому зниженні ВВП Китаю з подальшим різким відновленням. Утім, вона попередила, що ситуація може погіршитися з відповідними тяжчими наслідками для інших країн. "Тривалі і серйозніші спалахи призведуть до більш різкого і затяжного уповільнення зростання в Китаї", - написала вона у своєму блозі.
Як повідомлялося, станом на 19 лютого від коронавірусу померли вже понад дві тисячі людей. Загальна кількість інфікованих, згідно з офіційною статистикою, становить 74 185. Більшість зафіксованих випадків зараження вірусом, як і раніше, припадає на китайську провінцію Хубей. Окрім того випадки зараження вірусом зафіксовані вже у 27 країнах.