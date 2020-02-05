 Центробанк Китаю запевняє, що вплив коронавірусу на економіку є обмеженим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

Центробанк Китаю запевняє, що вплив коронавірусу на економіку є обмеженим

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, стверджує Народний банк КНР. Тим часом Міжнародний валютний фонд попереджає про вплив хвороби на економіку інших держав.

В Китаї триває епідемія на коронавірус

В Китаї триває епідемія на коронавірус

Вплив епідемії спричиненого коронавірусом захворювання на китайську економіку буде обмеженим, заявив у середу, 19 лютого, центробанк КНР - Народний банк Китаю. За його даними, поширення хвороби не зачепило основи економіки країни.

Компанії, які залучені до боротьби з епідемією, зможуть отримувати вигідні кредити під низькі відсоткові ставки. Центральний банк КНР також пообіцяв зберегти стабільний курс юаня та продовжувати виважену грошово-кредитну політику для забезпечення фінансової стабільності, повідомляє агентство новин Reuters.

У МВФ кажуть про загрози для зростання

Тим часом Міжнародний валютний фонд (МВФ) застеріг щодо впливу коронавірусу на китайську та світову економіку. В записці, підготовленій до засідання міністрів фінансів та очільників центробанків країн Великої двадцятки (G20), фонд зазначив, що хвороба вже позначилася на економічному зростанні в КНР. Її подальше розповсюдження в інших країнах може зашкодити "дуже крихкому" відновленню світової економіки у 2020 році, наголошує МВФ.

"Коронавірус, людська трагедія, підриває економічну діяльність у Китаї: призупиняється виробництво, пересування навколо постраждалих регіонів обмежене", - йдеться у повідомленні МВФ. Фонд зазначив, що вплив коронавірусу на інші країни також можливий, зокрема, через туристичний бізнес, ланцюги постачальників та коливання цін на сировинні товари.

DW.COM

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Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва своєю чергою висловила сподівання, що, скоріше за все, коронавірус матиме лише короткостроковий ефект, який відобразиться у різкому зниженні ВВП Китаю з подальшим різким відновленням. Утім, вона попередила, що ситуація може погіршитися з відповідними тяжчими наслідками для інших країн. "Тривалі і серйозніші спалахи призведуть до більш різкого і затяжного уповільнення зростання в Китаї", - написала вона у своєму блозі.

Як повідомлялося, станом на 19 лютого від коронавірусу померли вже понад дві тисячі людей. Загальна кількість інфікованих, згідно з офіційною статистикою, становить 74 185. Більшість зафіксованих випадків зараження вірусом, як і раніше, припадає на китайську провінцію Хубей. Окрім того випадки зараження вірусом зафіксовані вже у 27 країнах.

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