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Центральноєвропейський університет

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центральноєвропейський університет".

Центральноєвропейський університет є приватним університетом у Будапешті. Університет заснований у 1991 році та акредитований в Угорщині та США. Основну роль у фінансуванні закладу відіграє Джордж Сорос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним

Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним 09.10.2020

Поразка угорського прем'єра Віктора Орбана. Європейський суд визнав неправомірним закон в Угорщині, який змусив Центральноєвропейський університет у Будапешті шукати собі нову батьківщину.
З Будапешта до Відня: Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана

З Будапешта до Відня: Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана 05.12.2018

Суперечка щодо свободи науки тривалістю у майже два роки завершилася. Іменитий Центральноєвропейський університет під тиском угорської влади змінює прописку.

Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня

Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня 03.12.2018

Ректор заснованого Джорджем Соросом Центральноєвропейського університету заявив, що CEU "витіснили" з Угорщини. З наступного року студентів набиратимуть у сусідній Австрії.
Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня

Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня 25.10.2018

Заснований Джорджем Соросом Центральноєвропейський університет (CEU) готується до переїзду у новий кампус у Відні. Університет, однак, ще має сподівання залишитися в Будапешті.
Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині

Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині 15.05.2018

Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину.

Великий переїзд: інститути Сороса розмірковують над виїздом з Угорщини

Великий переїзд: інститути Сороса розмірковують над виїздом з Угорщини 23.04.2018

Через плани уряду в Будапешті ухвалити так званий закон "Стоп Сорос" про переїзд з Угорщини замислився фонд, що фінансується американським мільярдером. Центральноєвропейський університет також думає про зміну прописки.

Найманці Сороса, або Вендетта Віктора Орбана

"Найманці Сороса", або Вендетта Віктора Орбана 17.04.2018

У Будапешті проурядове видання опублікувало список "ворогів Угорщини". Це сотні імен академіків, громадських активістів та журналістів. Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію в Угорщині.
Угорщина дає університету Сороса ще рік на відповідність новому закону

Угорщина дає університету Сороса ще рік на відповідність новому закону 13.10.2017

Центральнооєвропейський університет Джорджа Сороса майже виконав необхідні формальності, щоб продовжити свою діяльність.
Конфлікт між Брюсселем та Будапештом знову загострився

Конфлікт між Брюсселем та Будапештом знову загострився 14.07.2017

Єврокомісія регулярно критикує угорський національно-консервативний уряд Віктора Орбана. Але критика рикошетом відбивається від політика. Більше того: схоже, що подекуди вона йде йому навіть на користь.

Угорщина: нові протести проти освітнього закону (22.05.2017) 22.05.2017

Пропаганда "занадто відкритого і ліберального суспільства" - в цьому угорська влада звинувачує Центральноєвропейський університет. До протестів молоді проти закриття вишу, заснованого меценатом Джорджем Соросом, нещодавно приєднався і Європарламент.

Європарламент засудив Угорщину за ерозію верховенства права

Європарламент засудив Угорщину за ерозію верховенства права 17.05.2017

Між Євросоюзом та Будапештом посилюється напруга через незадоволення ЄС політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Серед приводів для критики - питання мігрантів та конфлікт із мільярдером Джорджем Соросом.

Віктор Орбан може виконати вимоги Брюсселя щодо освітнього законодавства

Віктор Орбан може виконати вимоги Брюсселя щодо освітнього законодавства 29.04.2017

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав згоду на скасування нововведень в законодавстві про вищу освіту, які викликали різку критику в ЄС. Про це повідомили європейські консерватори.
Єврокомісія відкрила провадження щодо Угорщини через освітнє законодавство

Єврокомісія відкрила провадження щодо Угорщини через освітнє законодавство 26.04.2017

Причиною відкриття провадження стало ухвалення Угорщиною законодавства, яке ускладнює роботу закордонних вишів в країні та загрожує закриттям приватному університету, заснованому Джорджем Соросом.

У 600 містах світу відбувся Марш за науку

У 600 містах світу відбувся "Марш за науку" 22.04.2017

Тисячі демонстрантів по всьому світу виступили проти зазіхань на наукову свободу та поширення "альтернативних фактів". У Німеччині найбільша маніфестація відбулася у Берліні.

Чим угорському уряду дошкулив Джордж Сорос і його університет? (18.04.2017) 18.04.2017

В Угорщині пройшли нові багатотисячні протести проти закриття університету, заснованого американським мільярдером Джорджом Соросом. Уряд прем'єра Орбана оголосив йому війну. Чому - в репортажі DW.
Тисячі угорців вийшли на антиурядовий протест в Будапешті

Тисячі угорців вийшли на антиурядовий протест в Будапешті 13.04.2017

Демонстранти продовжують протестувати проти можливого закриття університету, заснованого Джорджем Соросом. У середу ввечері на протест у столиці країни вийшло близько 10 тисяч осіб.

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