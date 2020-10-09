На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центральноєвропейський університет".

Центральноєвропейський університет є приватним університетом у Будапешті. Університет заснований у 1991 році та акредитований в Угорщині та США. Основну роль у фінансуванні закладу відіграє Джордж Сорос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.