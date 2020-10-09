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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центральноєвропейський університет".
Центральноєвропейський університет є приватним університетом у Будапешті. Університет заснований у 1991 році та акредитований в Угорщині та США. Основну роль у фінансуванні закладу відіграє Джордж Сорос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через плани уряду в Будапешті ухвалити так званий закон "Стоп Сорос" про переїзд з Угорщини замислився фонд, що фінансується американським мільярдером. Центральноєвропейський університет також думає про зміну прописки.
Пропаганда "занадто відкритого і ліберального суспільства" - в цьому угорська влада звинувачує Центральноєвропейський університет. До протестів молоді проти закриття вишу, заснованого меценатом Джорджем Соросом, нещодавно приєднався і Європарламент.