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Цензура

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цензура".

Цензурою називають спробу контролю інформації як у мас-медіа, так і у приватному спілкуванні. Як правило, йдеться про контроль за допомогою рестриктивних заходів з боку державних структур. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет 09.03.2022

Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.
Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги 08.03.2022

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.
За фейки про війну проти України у Росії саджатимуть на 15 років

За "фейки" про війну проти України у Росії саджатимуть на 15 років 04.03.2022

Держдума РФ ухвалила закон, за яким поширення інформації про війну в Україні, що йде у розріз з баченням Кремля, каратиметься ув'язненням до 15 років.
У Росії блокують DW, BBC, Радио Свобода, Медузу, Facebook

У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook 04.03.2022

Частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.
Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook

Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook 25.02.2022

Російська Генпрокуратура визнала соцмережі причетними до "порушення прав та свобод громадян РФ". Meta відкинула претензії з боку Роскомнагляду.
Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників

Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників 24.01.2022

Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.
Репортери без кордонів: у світі за рік ув'язнили рекордну кількість журналістів

"Репортери без кордонів": у світі за рік ув'язнили рекордну кількість журналістів 16.12.2021

По всьому світу зараз заарештовані майже пів тисячі журналістів. Білорусь стала єдиною країною, в якій за ґрати потрапило більше жінок, що працюють у ЗМІ, ніж чоловіків.
Гендиректор DW назвав блокування Deutsche Welle у Білорусі актом розпачу

Гендиректор DW назвав блокування Deutsche Welle у Білорусі актом розпачу 29.10.2021

Претензії влади Білорусі гендиректор DW Лімбург назвав сміхотворними. Він висловив протест проти блокування, наголосивши, що люди в Білорусі мають право на об'єктивну інформацію про те, що відбувається в їхній країні.
У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle

У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle 28.10.2021

Сайт DW перестав відкриватися в Білорусі при спробі зайти на нього через більшість провайдерів.
Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету 02.08.2021

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.
У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA

У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA 14.04.2021

Редакторів журналу DOXA після обшуків затримали і доправили до суду. Ймовірно, обшуки пов'язані з січневим відеороликом про незаконність погроз про відрахування студентів за участь у протестах.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Росія погрожує блокуванням Twitter, сповільнила роботу мережі

Росія погрожує блокуванням Twitter, сповільнила роботу мережі 10.03.2021

Роскомнагляд погрожує Twitter блокуванням і вже сповільнив роботу соцмережі. Російський регулятор каже, що мережа не видаляє контент на його вимогу.
Держдума РФ ввела штрафи за відмову вказувати статус іноземного агента

Держдума РФ ввела штрафи за відмову вказувати статус "іноземного агента" 16.02.2021

За "політичну діяльність" без зазначення статусу "іноагента" в Росії передбачено високі штрафи.
У Білорусі блокують понад 70 сайтів ЗМІ і організацій

У Білорусі блокують понад 70 сайтів ЗМІ і організацій 22.08.2020

Заблоковані сайти потрапили в "список ресурсів обмеженого доступу" на підставі рішення міністерства інформації Білорусі.
Після виборів у Білорусі немає інтернету. На допомогу прийшов Psiphon

Після виборів у Білорусі немає інтернету. На допомогу прийшов Psiphon 12.08.2020

Від дня виборів президента в Білорусі обмежили доступ до інтернету. Люди активно шукають способи оминути блокування. Популярності набув сервіс Psiphon. DW поговорила з його творцями.

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