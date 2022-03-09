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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цензура".
Цензурою називають спробу контролю інформації як у мас-медіа, так і у приватному спілкуванні. Як правило, йдеться про контроль за допомогою рестриктивних заходів з боку державних структур. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.
Претензії влади Білорусі гендиректор DW Лімбург назвав сміхотворними. Він висловив протест проти блокування, наголосивши, що люди в Білорусі мають право на об'єктивну інформацію про те, що відбувається в їхній країні.
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.