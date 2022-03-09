На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цензура".

Цензурою називають спробу контролю інформації як у мас-медіа, так і у приватному спілкуванні. Як правило, йдеться про контроль за допомогою рестриктивних заходів з боку державних структур. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.