 ЦВК: ″Євросолідарність″ перемогла в закордонному виборчому окрузі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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ЦВК: "Євросолідарність" перемогла в закордонному виборчому окрузі

Партія "Європейська солідарність" перемогла в закордонному виборчому окрузі на парламентських виборах в Україні, набравши 29,55 відсотка голосів виборців, у партії "Слуга народу" - 28,13 відсотка, кажуть у ЦВК.

Партія екс-президента Петра Порошенка Європейська солідарність

Партія екс-президента Петра Порошенка загалом по країні посідає третє місце після "Слуги народу" та ОПЖЗ

Переможцем позачергових парламентських виборів у закордонному виборчому окрузі стала партія "Європейська солідарність". Про це повідомила в понеділок, 22 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) після підрахунку 100 відсотків протоколів з голосування за кордоном.

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Партія "Слуга народу" набирає понад 42 відсотки голосів після підрахунку Центрвиборчкомом понад 46 відсотків протоколів. Прохідний бар'єр долають ще чотири партії. (22.07.2019)

Те, на що може бути здатною демократія, можна напрочуд виразно спостерігати в Україні. Парламентські вибори закріпили політичний злам, за яким стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн. (22.07.2019)

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Згідно з даними ЦВК, "Євросолідарність" набрала в закордонному виборчому окрузі 29,55 відсотка голосів. На другому місці опинилася партія "Слуга народу" з 28,13 відсотка голосів. На третьому місці - партія "Голос", що набрала 19,67 відсотка голосів.

Решта партій набрали в закордонному виборчому окрузі менше ніж 5 відсотків кожна. Зокрема "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) здобула 3,6 відсотка голосів, а "Батьківщина" 2,01 відсотка.

Третє місце загалом

Натомість, згідно з результатами підрахунку понад 48 відсотків протоколів загалом по країні, партія "Євросолідарність" посіла третє місце, набравши майже 8,7 відсотка голосів. Беззаперечним лідером на цьогорічних виборах виявилася партія "Слуга народу", що набирає понад 42 відсотка голосів.

На другому місці - ОПЗЖ з 12,84 відсотка голосів. Далі йдуть ВО Батьківщина з трохи більше ніж 8 відсотками та партія "Голос" з 6,40 відсотка. Решта партій, за попередніми даними, не можуть подолати 5-відсотковий бар'єр.

У закордонному виборчому окрузі загалом сформовано 102 дільничні виборчі комісії в 72 країнах світу. Найбільше дільниць - у Німеччині (п'ять), по чотири сформовано в США, Польщі та Італії, по три - в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії дільниці для голосування зачинені, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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    Автор: Олена Губар


DW.COM

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

Майже 50 відсотків виборців віддали голоси за партії та своїх кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. Як минув день виборів - у фотодобірці DW. (21.07.2019)  

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