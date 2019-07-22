ЦВК: "Євросолідарність" перемогла в закордонному виборчому окрузі

Переможцем позачергових парламентських виборів у закордонному виборчому окрузі стала партія "Європейська солідарність". Про це повідомила в понеділок, 22 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) після підрахунку 100 відсотків протоколів з голосування за кордоном.
Згідно з даними ЦВК, "Євросолідарність" набрала в закордонному виборчому окрузі 29,55 відсотка голосів. На другому місці опинилася партія "Слуга народу" з 28,13 відсотка голосів. На третьому місці - партія "Голос", що набрала 19,67 відсотка голосів.
Решта партій набрали в закордонному виборчому окрузі менше ніж 5 відсотків кожна. Зокрема "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) здобула 3,6 відсотка голосів, а "Батьківщина" 2,01 відсотка.
Третє місце загалом
Натомість, згідно з результатами підрахунку понад 48 відсотків протоколів загалом по країні, партія "Євросолідарність" посіла третє місце, набравши майже 8,7 відсотка голосів. Беззаперечним лідером на цьогорічних виборах виявилася партія "Слуга народу", що набирає понад 42 відсотка голосів.
На другому місці - ОПЗЖ з 12,84 відсотка голосів. Далі йдуть ВО Батьківщина з трохи більше ніж 8 відсотками та партія "Голос" з 6,40 відсотка. Решта партій, за попередніми даними, не можуть подолати 5-відсотковий бар'єр.
У закордонному виборчому окрузі загалом сформовано 102 дільничні виборчі комісії в 72 країнах світу. Найбільше дільниць - у Німеччині (п'ять), по чотири сформовано в США, Польщі та Італії, по три - в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії дільниці для голосування зачинені, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Проголосувала майже половина виборців
Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
На виборах не обійшлось без курйозів
У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Канапки та напої в штабах
В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед
"73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"
"Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді
Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Святослава Вакарчука не підвів "Голос"
А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.
Автор: Олена Губар