 ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка

Центральна виборча комісія України обрала голову. Ним став Олег Діденко, який працював у ЦВК з квітня 2014 року.

Центральна виборча комісія України обрала своїм головою Олега Діденка

Центральна виборча комісія України обрала своїм головою Олега Діденка

Центральна виборча комісія (ЦВК) України  обрала своїм головою Олега Діденка. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю, 4 жовтня, повідомляє агенція "Українські Новини".

Діденку 39 років, має юридичну освіту, призначений у ЦВК за квотою партії "Слуга народу". Він працював у ЦВК з квітня 2014 року, коли був призначений членом комісії за квотою "Удару" Віталія Кличка".

Заступниками голови ЦВК були обрані Сергій Дубовик (від "Опозиційної платформи - За життя") і Віталій Плукар (від "Слуги народу"). Секретарем Центральної виборчої комісії обрали Олену Гатаулліну (від фракції "Слуга народу").

DW.COM

За поданням президента Верховна Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК. Експерти припускають, що влада України готується до проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. (13.09.2019)

Українські законодавці затвердили переважною більшістю голосів новий склад Центральної виборчої комісії. Четверо з 17 членів Центрвиборчкому входили до попереднього складу. (04.10.2019)

На підтримку відповідного президентського подання виступив 341 депутат. Для ухвалення рішення потрібно було 300 голосів. Проти подання проголосували фракції партій "Європейська солідарність" та "Голос". (13.09.2019)

У вересні 2018 року Верховна Рада змінила склад ЦВК через закінчення терміну його повноважень, проте Діденко залишився працювати в новій комісії, оскільки був одним із двох членів, які були призначені в старий склад пізніше і, відповідно, термін його повноважень ще не завершився.

До роботи в ЦВК він займався приватною юридичною практикою, був виконавчим директором правничої групи "Колегіум". Також Олег Діденко був заступником керівника юридичного департаменту народного союзу "Наша Україна" і помічником ексдепутатів Верховної Ради Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва та Валерія Іщенка.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада призначила новий склад ЦВК, до якого увійшли 17 членів. Фракція "Слуга народу" запропонувала 12 з них, "Опозиційна платформа - За життя" - двох і по одному - "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос".

13 вересня Верховна Рада звільнила всіх членів ЦВК. 14 з них було призначено у вересні 2018 року.

Дивитись відео 03:37

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)  

Також за темою

Ukrainisches Parlament

Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК 04.10.2019

Українські законодавці затвердили переважною більшістю голосів новий склад Центральної виборчої комісії. Четверо з 17 членів Центрвиборчкому входили до попереднього складу.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Debatte - Poroschenko vs. Selenskyj

Коментар: Володимир Зеленський за крок до абсолютизму 13.09.2019

Достроковий розпуск ЦВК України відкриває президенту Зеленському шлях до майже необмеженої влади в Україні, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Parlamentswahl | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Навіщо Зеленському знадобилось терміново змінювати склад ЦВК? 11.09.2019

Президент Володимир Зеленський прагне достроково розпустити ЦВК. Профільний комітет Ради вже підтримав відповідне подання глави держави. Але для задоволення такого бажання Зеленського потрібна ще конституційна більшість.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп у Нью-Йорку

Тиск Трампа на Зеленського: про що говорили дипломати США

У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати, що Трамп тиснув на Україну.  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  