ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка

Центральна виборча комісія (ЦВК) України обрала своїм головою Олега Діденка. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю, 4 жовтня, повідомляє агенція "Українські Новини".

Діденку 39 років, має юридичну освіту, призначений у ЦВК за квотою партії "Слуга народу". Він працював у ЦВК з квітня 2014 року, коли був призначений членом комісії за квотою "Удару" Віталія Кличка".

Заступниками голови ЦВК були обрані Сергій Дубовик (від "Опозиційної платформи - За життя") і Віталій Плукар (від "Слуги народу"). Секретарем Центральної виборчої комісії обрали Олену Гатаулліну (від фракції "Слуга народу").

У вересні 2018 року Верховна Рада змінила склад ЦВК через закінчення терміну його повноважень, проте Діденко залишився працювати в новій комісії, оскільки був одним із двох членів, які були призначені в старий склад пізніше і, відповідно, термін його повноважень ще не завершився.

До роботи в ЦВК він займався приватною юридичною практикою, був виконавчим директором правничої групи "Колегіум". Також Олег Діденко був заступником керівника юридичного департаменту народного союзу "Наша Україна" і помічником ексдепутатів Верховної Ради Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва та Валерія Іщенка.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада призначила новий склад ЦВК, до якого увійшли 17 членів. Фракція "Слуга народу" запропонувала 12 з них, "Опозиційна платформа - За життя" - двох і по одному - "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос".

13 вересня Верховна Рада звільнила всіх членів ЦВК. 14 з них було призначено у вересні 2018 року.