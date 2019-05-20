ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати

Центральна виборча комісія відмовила колишньому голові адміністрації експрезидента Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати на позачергових парламентських виборах. Про це комісія повідомила у неділю, 23 червня.

Клюєв був висунутий Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 в Донецькій області. Про причини відмови його реєстрації не повідомляється. Окрім того, ЦВК відмовила у реєстрації ще 17 кандидатам у нардепи.

Андрій Клюєв обіймав посади голови адміністрації експрезидента Януковича, першого віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова, а також секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Правоохоронці підозрюють його у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно й в особливо великих розмірах. Раніше Інтерпол зняв Андрія Клюєва з міжнародного розшуку.

В березні 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів стосовно 18-ти колишніх високопосадовців України, серед яких був і Андрій Клюєв. Втім в липні 2018 року суд ЄС зняв з нього санкції періоду 2017-2018 років. Клюєв також клопотав про анулювання санкцій за період 2016-2017 років, але їх суд залишив чинними. В березні цього року Рада Європейського Союзу вирішила не продовжувати санкції проти нього.