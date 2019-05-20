 ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати

Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати колишнього голову адміністрації експрезидента Януковича Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв

Центральна виборча комісія відмовила колишньому голові адміністрації експрезидента Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати на позачергових парламентських виборах. Про це комісія повідомила у неділю, 23 червня.

Клюєв був висунутий Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 в Донецькій області. Про причини відмови його реєстрації не повідомляється. Окрім того, ЦВК відмовила у реєстрації ще 17 кандидатам у нардепи.

DW.COM

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії. (05.03.2019)

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців. (05.03.2019)

Андрій Клюєв обіймав посади голови адміністрації експрезидента Януковича, першого віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова, а також секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Правоохоронці підозрюють його у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно й в особливо великих розмірах. Раніше Інтерпол зняв Андрія Клюєва з міжнародного розшуку.

В березні 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів стосовно 18-ти колишніх високопосадовців України, серед яких був і Андрій Клюєв. Втім в липні 2018 року суд ЄС зняв з нього санкції періоду 2017-2018 років. Клюєв також клопотав про анулювання санкцій за період 2016-2017 років, але їх суд залишив чинними. В березні цього року Рада Європейського Союзу вирішила не продовжувати санкції проти нього.

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