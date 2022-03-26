На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хіросіма".

Сьогоднішня Хіросіма є сучасним японським містом. Під час Другої світової війни в 1945 році місто Хіросіма було фактично вщент зруйноване американською атомною бомбою. Нині нагадуванням про першу ядерну атаку в світі слугує хіросімський меморіальний "Парк миру". В Хіросімі проживає понад один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.