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Хіросіма

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хіросіма".

Сьогоднішня Хіросіма є сучасним японським містом. Під час Другої світової війни в 1945 році місто Хіросіма було фактично вщент зруйноване американською атомною бомбою. Нині нагадуванням про першу ядерну атаку в світі слугує хіросімський меморіальний "Парк миру". В Хіросімі проживає понад один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною

Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною 26.03.2022

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив відповідну заяву під час візиту до міста Хіросіма з послом США Рамом Емануелем.
У Нагасакі пройшла церемонія пам'яті жертв атомного бомбардування

У Нагасакі пройшла церемонія пам'яті жертв атомного бомбардування 09.08.2021

У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування міста в 1945 році. Тоді загинуло щонайменше 74 тисячі людей.
У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому

У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому 09.08.2020

У японському місті Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому. Мер міста закликав уряд Японії приєднатися до конвенції ООН про заборону ядерної зброї.

Історія тисячі паперових журавлів з Хіросіми (06.08.2020) 06.08.2020

Садако Сасакі було лише 12 років, коли вона померла від наслідків вибуху атомної бомби, яку американці скинули на Хіросіму 6 серпня 1945 року. Тисяча паперових журавлів, які японська дівчинка склала перед смертю, стали символом миру.
В Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування

В Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 06.08.2020

Внаслідок атомного бомбардування американцями японських міст Хіросіма і Нагасакі, яке відбулося у 1945 році, загинули сотні тисяч людей.

МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини

МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини 22.11.2019

Якщо ядерна зброя має зникнути, то вона має зникнути скрізь, а не лише в одній країні, вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Міністр при цьому висловився за необхідність ядерного роззброєння.
Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70

Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70 08.07.2018

Унаслідок масивних опадів та спричинених ними повеней у західній частині Японії загинуло щонайменше 69 осіб. Місцева влада повідомляє про 45 зниклих безвісти.
В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей

В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей 07.07.2018

Негода в Японії забрала життя, за різними даними, від 20 до 46 людей. У країні тривають сильні зливи.

Наскільки велика ядерна загроза у світі? (09.08.2017) 09.08.2017

У ці дні вшановується пам'ять загиблих від ядерних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі 72 роки тому. Ядерна загроза в світі все ще залишається великою.
Прем'єр-міністр Японії вшанує пам'ять загиблих у Перл-Харборі

Прем'єр-міністр Японії вшанує пам'ять загиблих у Перл-Харборі 27.12.2016

Вперше прем'єр-міністр Японії візьме участь у пам'ятній церемонії біля меморіалу лінкора "Аризона" разом з президентом США. Однак вибачення за напад 1941 року не приноситиме.

"Атомна" бомба в підвалі Берліна (13.10.2016) 13.10.2016

Незвичайне заняття має 73-річний мешканець Берліна. Манфред Йонас створює у своєму підвалі макет атомної бомби натурального розміру.

У Нагасакі вшанували пам'ять загиблих від ядерного вибуху (відео)

У Нагасакі вшанували пам'ять загиблих від ядерного вибуху (відео) 09.08.2016

71 рік тому американська атомна бомба "Товстун" забрала життя понад 70 тисяч людей. Японці вшанували загиблих хвилиною мовчання.

У Японії вшанували загиблих від ядерної бомби (09.08.2016) 09.08.2016

Понад 70 тисяч людей загинули внаслідок атомного бомбардування в японському Нагасакі 71 рік тому. Японці вшанували загиблих хвилиною мовчання.

DW Новини за 100 секунд (27.05.2016) 27.05.2016

Прес-конференція Надії Савченко. Саміт Великої сімки. Обама відвідує Хіросіму. Фестиваль світла в Єрусалимі.
Обама у Хіросімі вшанував пам'ять жертв атомної атаки США

Обама у Хіросімі вшанував пам'ять жертв атомної атаки США 27.05.2016

Барак Обама в японській Хіросімі нагадав про важливість моральних змін разом із технологічним прогресом.
Коментар: Російська рулетка в Білому домі

Коментар: Російська рулетка в Білому домі 25.05.2016

Наприкінці свого президентства Барак Обама відвідає Хіросіму. Колись його політика щодо ядерної зброї авансом отримала Нобелівську премію. Утім, незаслужено, вважає кореспондент DW Міодраг Шоріч.
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