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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хіросіма".
Сьогоднішня Хіросіма є сучасним японським містом. Під час Другої світової війни в 1945 році місто Хіросіма було фактично вщент зруйноване американською атомною бомбою. Нині нагадуванням про першу ядерну атаку в світі слугує хіросімський меморіальний "Парк миру". В Хіросімі проживає понад один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Садако Сасакі було лише 12 років, коли вона померла від наслідків вибуху атомної бомби, яку американці скинули на Хіросіму 6 серпня 1945 року. Тисяча паперових журавлів, які японська дівчинка склала перед смертю, стали символом миру.