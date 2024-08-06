У Хіросімі закликали до миру та ядерного роззброєння

Учасники церемонії пам'яті жертв Хіросіми наголосили на важливості мирного врегулювання конфліктів та ядерного роззброєння. Це не ідеал далекого майбутнього, а нагальна проблема, заявив губернатор Хіросіми.

Мер японського міста Хіросіма Кадзумі Мацуї закликав світову спільноту до мирного вирішення міжнародних конфліктів. "Ці глобальні трагедії поглиблюють недовіру і страх між країнами і посилюють громадську думку про те, що ми покладаємося на військову силу при вирішенні міжнародних проблем, а це ми взагалі маємо відкидати", - заявив він у вівторок, 6 серпня, у Меморіальному парку миру під час заходу на вшанування пам'яті про загиблих внаслідок атомного бомбардування його міста 79 років тому.

Мацуї зазначив, що війна Росії проти України, а також конфлікт між Ізраїлем і палестинцями "забирають життя незліченної кількості невинних людей і вражають наше повсякденне життя".

Читайте також: Вчені пояснюють: що сталося б у разі застосування ядерної зброї в Україні

Губернатор Хіросіми: Ядерне роззброєння - нагальна проблема

Крім того, учасники церемонії закликали світових лідерів припинити покладатися на ядерну зброю як на засіб стримування та вжити негайних заходів для усунення ризику ядерної війни.

Губернатор префектури Хіросіма Хідехіко Юдзакі наголосив, що ядерне роззброєння має розглядатися не як ідеал далекого майбутнього, а як "нагальна і реальна проблема", яку слід негайно вирішувати, оскільки вона становить ризик для виживання людства. "Поки існує ядерна зброя, вона напевно колись буде знову використана", - упевнений він.

Представників Росії та Білорусі на церемонію не запросили

На пам'ятній церемонії були присутні близько 50 тисяч осіб, у тому числі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, посол Ізраїлю у Токіо та представники 108 інших держав. До запрошення ізраїльського посла було додано лист із закликом припинити бойові дії у Cекторі Гази. Представників РФ і Білорусі не запросили на цей захід уже втретє поспіль через військову агресію проти України.

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав у соцмережі X про трагедію, що сталася 79 років тому. "Ядерна зброя та загроза ъъ застосування не обмежуються підручниками історії. Вони є реальною і справжньою небезпекою. Ми не повинні забувати уроки 6 серпня 1945 року", - написав він.

Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі

6 серпня 1945 року США вперше в історії людства застосували бойову ядерну зброю. Щоб схилити Японію до капітуляції у Другій світовій війні, Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу "Малюк". Внаслідок ударної хвилі загинули близько 70 000 мирних жителів, ще 200 000 людей померли від наслідків радіоактивного опромінення.

Через три дні, 9 серпня, ще одна американська атомна бомба була скинута на місто Нагасакі, що спричинило загибель ще близько 74 000 людей. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала край Другій світовій війні.

Донині тисячі мешканці обох японських міст страждають від наслідків опромінення.