Хусити розбомбили два нафтопереробні заводи у Саудівській Аравії

Єменські хусити вранці у суботу, 14 вересня, завдали ударів з безпілотників по двох нафтопереробних заводах компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Внаслідок атак постраждав завод у місті Абкайк поблизу узбережжя Перської затоки, який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у світі. Іншою ціллю був завод у Хурайсі на схід від Ер-Ріяда, який є другим за величиною заводом у країні. На обох об'єктах стались великі пожежі.

Представник хуситів в ефірі телеканалу Al Masirah повідомив, що в атаках були задіяні 10 безпілотних апаратів. Він заявив, що удари по об'єктах в Саудівській Аравії будуть продовжені. "Єдиний варіант для саудівського уряду - зупинити напади на нас", - додав він.

Саудівська влада заявила, що пожежі на нафтових об'єктах взяті під контроль, не зазначивши, чи постраждало виробництво. Про жертви також не повідомляється.

На тлі загострення ситуації в Перській затоці за останні місяці єменські хусити завдали кілька ударів по містах в Саудівській Аравії. Зокрема, в середині червня було завдано ракетного удару по аеропорту Абха, внаслідок якого постраждали 26 людей. Ер-Ріяд звинуватив Іран у постачанні хуситам зброї, з якої було здійснено атаку на аеропорт. Тегеран та хусити відкинули це звинувачення.

Нагадаємо, що збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч осіб.