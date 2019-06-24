 Хусити розбомбили два нафтопереробні заводи у Саудівській Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Хусити розбомбили два нафтопереробні заводи у Саудівській Аравії

У результаті атаки безпілотників сталися пожежі на двох нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити.

Пожежа на заводі Абкайк

Пожежа на заводі Абкайк

Єменські хусити вранці у суботу, 14 вересня, завдали ударів з безпілотників по двох нафтопереробних заводах компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Внаслідок атак постраждав завод у місті Абкайк поблизу узбережжя Перської затоки, який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у світі. Іншою ціллю був завод у Хурайсі на схід від Ер-Ріяда, який є другим за величиною заводом у країні. На обох об'єктах стались великі пожежі.

Представник хуситів в ефірі телеканалу Al Masirah повідомив, що в атаках були задіяні 10 безпілотних апаратів. Він заявив, що удари по об'єктах в Саудівській Аравії будуть продовжені. "Єдиний варіант для саудівського уряду - зупинити напади на нас", - додав він.

DW.COM

Десятки людей загинули в єменському місті Аден внаслідок атак по поліцейському відділу та військовому табору. Відповідальність за останній напад взяли на себе повстанці-хусити. (01.08.2019)

У єменському місті Аден відбулися бої між колишніми союзниками. Внаслідок боїв між південними сепаратистами та військами міжнародно визнаного уряду загинули щонайменше 70 людей. (10.08.2019)

Саудівська влада заявила, що пожежі на нафтових об'єктах взяті під контроль, не зазначивши, чи постраждало виробництво. Про жертви також не повідомляється.

На тлі загострення ситуації в Перській затоці за останні місяці єменські хусити завдали кілька ударів по містах в Саудівській Аравії. Зокрема, в середині червня було завдано ракетного удару по аеропорту Абха, внаслідок якого постраждали 26 людей. Ер-Ріяд звинуватив Іран у постачанні хуситам зброї, з якої було здійснено атаку на аеропорт. Тегеран та хусити відкинули це звинувачення.

Нагадаємо, що збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч осіб.

Дивитись відео 02:23

Як Саудівська Аравія намагається зіскочити з нафтової голки (26.04.2016)

Аудіо й відео до теми

Як Саудівська Аравія намагається зіскочити з нафтової голки (26.04.2016)  

Також за темою

Saudi Arabien Huthi-Rebellen greifen Flughafen Abha an

Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина 24.06.2019

Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї.

Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien

Хусити знову обстріляли ракетами Ер-Ріяд, над містом лунали вибухи 11.04.2018

Єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії відразу кілька балістичних ракет. Одна з ракет упала в Ер-Ріяді, не спричинивши руйнувань.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський за крок до абсолютизму

Достроковий розпуск ЦВК України відкриває Зеленському шлях до майже необмеженої влади в Україні, вважає Сергій Руденко.  

Ігор Коломойський

Коломойський хоче мирової угоди щодо "Приватбанку"

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі його за будь-яку ціну.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  