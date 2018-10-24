Хто такий Жаір Мессіас Болсонару та до чого тут економіка?

Бразилія вибрала президента. 28 жовтня в другому турі перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Мессіас Болсонару. Кандидатуру Болсонару підтримали в другому турі 55,13 відсотка виборців, які взяли участь у голосуванні. Його суперника, кандидата від лівої Партії трудящих Фернанду Аддада підтримали 44,87 відсотка виборців.

Сам Болсонару досі проходить лікування після замаху на нього, скоєного на початку вересня під час передвиборного виступу. Тоді на нього напав з ножем, найімовірніше, психічнохворий і серйозно поранив у живіт. Відтоді Болсонару не може виступати на публіці. Саме з цієї причини перед другим туром президентських виборів політик відмовився брати участь у дебатах.

До замаху ультраправий кандидат нещадно громив під час дебатів політичних супротивників - бразильських "лівих" і екс-президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву, лідера лівоцентристської Партії трудящих.

Суперечливий ореол міфічного героя

Довгий час політичний істеблішмент відмахувався від 63-річного колишнього десантника Болсонару, як від клоуна. З початку 1990-х Болсонару є членом парламенту, типовий рядовий депутат. Він ніколи не славився конструктивними виступами або законодавчими ініціативами. Посередній оратор. Утім, запам'яталися його брутальні вербальні атаки. Приміром, колезі-депутаткі від Партії трудящих він крикнув, що та "така потворна, що навіть не гідна зґвалтування".

В одному інтерв'ю Болсонару всерйоз заявив, що економічно доцільніше платити за однакову роботу жінкам менше, ніж чоловікам. Охоче ​​нападає політик і на гомосексуалів: краще мертвий син, ніж гей, сказав він одного разу. Не раз його притягували до суду, що, втім, його не зупиняло.

Крім того, Болсонару звеличує період диктатури в Бразилії (1964-1985 роки), коли силовики мордували до смерті багатьох опозиціонерів та супротивників режиму. Та попри все популярність політика й надалі зростала. Послідовники Болсонару бачать у ньому міфічного героя, який має запобігти, щоб Бразилія перетворилася на другу Кубу або Венесуелу.

Напис на плакаті: "Нехай благословить Господь Болсонару й Трампа! Звільни нас від комунізму та його рабства"

Його прихильники теж прославляють диктатуру. На їхню думку, кілька сотень вбитих опозиціонерів - це ніщо, порівняно з нинішнім хаосом, коли щорічно внаслідок злочинності гинуть більше 60 тисяч людей. Електорат Болсонару також переконаний, що за повсюдну бідність і процвітаючу нині корупцію відповідальність лежить на Лулі да Сілві та Партії трудящих. Тривалий час вимога арешту Лули да Сілви була найвагомішим аргументом Болсонару.

Економіка в руках "хлопця з Чикаго"

Сам Болсонару не досить добре знається на економіці, вважаючи за краще перенаправляти питання економічного характеру до ліберального економіста Паулу Гедеса. Останній - випускник Чиказького університету, тож його називають "хлопцем з Чикаго". Поки що він - економічний радник політика, та за президентства Болсонару саме 69-річний банкір-мільйонер Гедес має отримати посаду міністра економіки.

Раніше Гедес уже озвучував плани щодо масштабної приватизації та ослаблення впливу держави в економіці. Представники великого бізнесу вже підтримали ці заяви. Гедес сподівається погасити державний борг за отримані від приватизації кошти. Також він анонсував проведення пенсійної реформи, внаслідок якої пенсійна система країни має стати накопичувальною.

Інвесторам більше подобається саме суперечливий Болсонару. Приміром, на тлі повідомлень про його перемогу в першому турі виборів бразильський біржовий індекс зріс на 14 відсотків, а національна валюта - реал - значно подорожчала. "Попри свої популістські та антидемократичні погляди Болсонару, напевно, найбільш відкритий до ринкової економіки кандидат", - так пояснював DW цей феномен аналітик Маркос Казарін, котрий очолює латиноамериканський відділ компанії Oxford Economics.

Негаразди та шанси

Хай там що, а саме економічні негаразди Бразилії будуть головним болем нового бразильського президента та його команди. Адже вже четвертий рік поспіль в Бразилії спостерігається економічний спад. Цьогоріч дефіцит держбюджету становить 7,6 відсотка від ВВП, а над самою країною нависла загроза фінансової кризи. Близько 13 мільйонів бразильців безробітні, ще майже 26 мільйонів працюють неповний робочий день. Інфраструктура та система освіти дедалі погіршуються.

Крім того, восьма за потужністю економіка світу стає все менш привабливою для іноземних інвесторів. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), лише за перше півріччя поточного року інвестиції з-за кордону в бразильську економіку скоротилися на 22 відсотки.

Утім, економічна ситуація цієї латиноамериканської країни не безнадійна. На відміну від сусідньої Аргентини Бразилія має незначний зовнішній борг, тож центробанк може тримати відсоткові ставки на досить низькому рівні. Попри економічну стагнацію інфляція перебуває під контролем. Сільське господарство та видобуток корисних копалин забезпечують стабільний притік валюти, що компенсує перекоси в платіжному балансі. Тож бразильська економіка може різко піти вгору за умови позитивних тенденцій на ринках, кажуть експерти.

Тепер новообраному президенту треба "в перші ж шість місяців ініціювати найважливіші економічні реформи". Якщо це станеться, то "є непогані шанси, що Бразилію очікують добрі чотири роки", - прогнозує аналітик Едсон Франко зі страхової компанії Zürich.