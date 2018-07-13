 Хто така Марія Бутіна | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2018

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Європа

Хто така Марія Бутіна

У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна.

Марія Бутіна

Марія Бутіна

"Збіг? Не думаю!", - міг би повторити свій улюблений вислів російський телеведучий Дмитро Кисельов, коментуючи той факт, що саме у день зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі у столиці США  була затримана 29-річна росіянка Марія Бутіна, помічниця заступника голови Центробанку Росії Олександра Торшина. А за кілька днів до цього ФБР оприлюднило документи у справі 12 офіцерів ГРУ, обвинувачених у зломі комп'ютерів Демократичної партії США.

Її звинуватили, як йдеться в офіційному повідомленні міністерства юстиції США, у "змові з метою роботи агентом Росії" без повідомлення американської влади - тобто іноземним агентом без належної реєстрації в мін'юсті. Незалежно від того, чи обраний час затримання Бутіної свідомо, - припустити, що на неї чекають неприємності у США, можна було заздалегідь. У чому конкретно звинувачують росіянку, і що відомо про її діяльність? DW розповідає, як любов до зброї спочатку привела Марію Бутіну до її нинішнього боса, а потім допомогла опинитись у США.

Від меблів до помічниці заступника голови ЦБ

Марія Бутіна сама про себе пише як про засновницю і члена правління громадської організації "Право на зброю". І це, судячи з усього, головна справа її життя: записи в соціальних мережах - це в основному інтернет-меми, жарти і статистичні дані, які покликані переконувати у тому, що вільне право на володіння вогнепальною зброєю - краще, ніж обмеження у цій галузі. За її власними словами, вона, на відміну від багатьох інших дітей в Росії, зростала зі зброєю в руках: батько був мисливцем і з дитинства вчив її стріляти.

Народилася і виросла Марія Бутіна в Барнаулі, у місцевому університеті здобула освіту політолога. Була активною в бізнесі - після закінчення вузу торгувала меблями і створила невелику мережу магазинів. У місцевій політиці - допомагала на виборах місцевих депутатів, а також сама брала участь в праймеріз молодіжного крила "Єдиної Росії". У Барнаулі їй швидко стало тісно: у 22 роки Бутіна перебралася до Москви. Вона зуміла зібрати тисячі прихильників під крилом всеросійської організації, яка виступає за вільне володіння зброєю, і стала помічницею впливового російського політика, колишнього сенатора, а сьогодні - заступника голови Центрального банку РФ Олександра Торшина.

Документи американської юстиції щодо Марії Бутіної

Документи американської юстиції щодо Марії Бутіної

Торшин згадав Трампа, Бутіна запитує його про відносини з РФ

У Бутіної та видного діяча "Єдиної Росії" Торшина виявився загальний інтерес - до легалізації зброї і до налагодження зв'язків з американськими однодумцями. У Національній стрілецькій асоціації США (NRA), яка виступає за права громадян на зберігання і носіння вогнепальної зброї, тільки двоє російських громадян мали особливий статус - "довічних" членів: Торшин і Бутіна. Членство в NRA ще у 2011 році допомогло Торшину познайомитись з Дональдом Трампом - теж, до речі, членом асоціації.

Російський політик повідомляв про зустрічі з мільярдером у 2015-му, а з його сином, Дональдом Трампом-молодшим, - у 2016 роках. У той час Торшин відгукувався про Трампа позитивно, відзначаючи його підтримку "традиційних сімейних цінностей" і те, що той, знову ж таки зі слів своєї помічниці Бутіної, "реально за співпрацю з Росією". На відповідні твіти Торшина звернув увагу Ендрю Вайсс - віце-президент Фонду Карнегі та колишній радник президента США Білла Клінтона щодо Росії.

У цей же час сама Бутіна була, схоже, першою представницею з Росії, яка ще у 2015 році на одному з публічних заходів поставила Трампу питання про те, як при ньому розвиватимуться відносини між США і Росією.

DW.COM

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"У Кремля і Республіканської партії є нова спільна подруга"

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у поле зору американських ЗМІ поряд з російськими хакерами і спецслужбами, адвокаткою Наталією Весельницькою і мільярдером Олегом Дерипаскою потрапила і Марія Бутіна. У лютому 2017 року про Бутіну видання The Daily Beast опублікувало статтю з заголовком: "У Кремля і Республіканської партії США є нова загальна подруга, і - о, боже, - як вона любить зброю". Бутіна, яка вчиться у Вашингтоні, за словами журналістів, представлялася в Америці або як співробітниця російського Центробанку, або як захисниця права на володіння зброєю, або як журналістка і привернула до себе увагу тим, що намагалася налагодити якомога більше контактів у вищих політичних колах США.

Пізніше в американських ЗМІ писали, що діяльністю Бутіної та Торшина зацікавилося ФБР, а саме питанням, чи не отримувала NRA завдяки посередництву згаданих росіян пожертвування, які могли б побічно піти на фінансування передвиборної кампанії кандидата Трампа. NRA, одна з найвпливовіших лобістських організацій у США, виступила на підтримку Трампа. У квітні 2018 року Олександр Торшин потрапив під санкції США. Тепер звинувачення висунуті й його підлеглій.

У чому звинувачують Марію Бутіну

Основний сенс звинувачень міністерства юстиції США: Бутіна працювала на території США агентом, що діяв в інтересах Росії, користуючись студентською візою і не зареєструвавши свою діяльність. Слідство переконане, що через NRA Бутіна намагалася встановити канал комунікації між російською владою та ключовими лідерами неназваної американської партії, ймовірно, Республіканської. Центральне місце у судових документах відводиться показанням спеціального агента ФБР Кевіна Хелсона і аналізу листування Бутіної.

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У ньому, наприклад, неназваний високопоставлений російський чиновник, очевидно, Торшин, обговорює з Бутіною, "місію з відновлення відносин між двома країнами". У жовтні Бутіна писала: "Час покаже. Ми свою ставку зробили. Я стежу за нашою грою".

У листопаді 2016 року, вже після перемоги Трампа, Бутіна обговорювала з тим же високопоставленим російським чиновником претендентів на пост держсекретаря США і питала, що думають "наші люди". Судячи з матеріалів справи, Бутіна допомагала влаштувати зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на традиційному молитовному сніданку в лютому 2017 року. Зустріч президентів не відбулася, але на цей сніданок потрапив сам Торшин. Після візиту Бутіна, як написано в справі, відправила лист з подяками неназваному американському співрозмовнику: "Наша делегація не може припинити обговорювати вашу прекрасну вечерю. Мій дорогий президент отримав "повідомлення" щодо ваших ініціатив і вашого конструктивного і доброго ставлення до росіян".

За пред'явленими Бутіній звинуваченнями їй загрожує до п'яти років позбавлення волі у США. Востаннє вона відзначалася у соцмережах 15 липня, з наступного дня вона була недоступна для коментарів. Спроби журналістів зв'язатися з Торшиним були безуспішними.

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