Хто вона - новообрана наступниця Меркель у ХДС? (відео)

"Як ми можемо дати зрозуміти, що Азовське море має залишатися відкритим для, скажімо, міжнародного судноплавства. Одна з можливостей була б: доти, доки ескалація триває, домовитися з європейськими й американськими портами не пускати туди російські кораблі з тих регіонів", так Аннеґрет Крамп-Карренбауер нещодавно запропонувала покарати Росію за агресію в азовському морі. Новообрана голова ХДС критично висловилась і щодо "Північного потоку-2":