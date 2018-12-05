 Хто вона - новообрана наступниця Меркель у ХДС? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Хто вона - новообрана наступниця Меркель у ХДС? (відео)

Наступниця Анґели Меркель, обрана на з'їзді ХДС головою партії, критикує Росію за агресію в Азовському морі. Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК, як її часто називають німецькі ЗМІ?

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, новообрана очільниця ХДС

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, новообрана очільниця ХДС

"Як ми можемо дати зрозуміти, що Азовське  море має залишатися відкритим для, скажімо, міжнародного судноплавства. Одна з можливостей була б: доти, доки ескалація триває, домовитися з європейськими й американськими портами не пускати туди російські кораблі з тих регіонів", так Аннеґрет Крамп-Карренбауер нещодавно запропонувала покарати Росію за агресію в азовському морі. Новообрана голова ХДС критично висловилась і щодо "Північного потоку-2": 

DW.COM

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС

Під час з'їзду ХДС у другому турі виборів голови партії нею була обрана її генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер. (07.12.2018)  

Прощальна промова Меркель: Настав час розпочати новий етап

Під час своєї прощальної промови на посаді очільниці ХДС Анґела Меркель заявила, що ця робота була для неї "радістю і честю". Але, за словами канцлерки ФРН, настав час для нового етапу. (07.12.2018)  

Що потрібно знати про наступницю Анґели Меркель на чолі ХДС

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання. (07.12.2018)  

Також за темою

Наступниця Меркель: чого від неї чекати? (07.12.2018) 07.12.2018

Наступниця Анґели Меркель, яку обрали на з'їзді християнських демократів головою партії, критикує Росію за агресію в Азовському морі. Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК, як її часто називають німецькі ЗМІ?

Argentinien G20 Gipfel - Putin und Merkel

Керченська криза і "Північний потік-2": що кажуть імовірні наступники Меркель 05.12.2018

DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2".

CDU-Parteitag in Hamburg

Що потрібно знати про наступницю Анґели Меркель на чолі ХДС 07.12.2018

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання.

Реклама

Докладно

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.  

Президент України Петро Порошенко

Порошенко заявив, що підписав бюджет-2019

Петро Порошенко заявив про підписання закону про держбюджет України на 2019 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  