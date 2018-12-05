Хто вона - новообрана наступниця Меркель у ХДС? (відео)

Наступниця Анґели Меркель, обрана на з'їзді ХДС головою партії, критикує Росію за агресію в Азовському морі. Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК, як її часто називають німецькі ЗМІ?
"Як ми можемо дати зрозуміти, що Азовське море має залишатися відкритим для, скажімо, міжнародного судноплавства. Одна з можливостей була б: доти, доки ескалація триває, домовитися з європейськими й американськими портами не пускати туди російські кораблі з тих регіонів", так Аннеґрет Крамп-Карренбауер нещодавно запропонувала покарати Росію за агресію в азовському морі. Новообрана голова ХДС критично висловилась і щодо "Північного потоку-2":
Під час з'їзду ХДС у другому турі виборів голови партії нею була обрана її генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер. (07.12.2018)
Під час своєї прощальної промови на посаді очільниці ХДС Анґела Меркель заявила, що ця робота була для неї "радістю і честю". Але, за словами канцлерки ФРН, настав час для нового етапу. (07.12.2018)