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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Християнство". Християнство – одна зі світових релігій.
Християнство є однією зі світових релігій, яка походить з юдаїзму. Інші світові релігії – іслам, юдаїзм, буддизм. Прихильників християнства називають християнами. Священною книгою християн вважається Біблія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.