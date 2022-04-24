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Християнство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Християнство". Християнство – одна зі світових релігій.

Християнство є однією зі світових релігій, яка походить з юдаїзму. Інші світові релігії – іслам, юдаїзм, буддизм. Прихильників християнства називають християнами. Священною книгою християн вважається Біблія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем 24.04.2022

Володимир Зеленський у своїй вітальній промові з нагоди Великодня висловив надію, що Україна переможе. Вселенський Патріарх Варфоломій у великодній проповіді закликав до негайного припинення війни в Україні.
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.
Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників 08.02.2022

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.
У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів

У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів 06.07.2021

Група бойовиків скоїла напад на баптистську середню школу на північному сході країни. Це вже десятий напад з масовими викраденнями з грудня 2020 року в цій частині Нігерії.
Шляхами Святого Якова у Німеччині

Шляхами Святого Якова у Німеччині 29.06.2021

Древній паломницький шлях пролягає через Європу в іспанське місто Сантьяго-де-Компостела до гробниці апостола. 30 традиційних маршрутів, що є етапами цього шляху, ведуть через Німеччину. У фотогалереї - основні зупинки.
Вибух біля католицької церкви в Індонезії: 14 поранених

Вибух біля католицької церкви в Індонезії: 14 поранених 28.03.2021

Двоє ймовірних смертників підірвали бомбу біля католицької церкви в індонезійському місті Макасар. Унаслідок вибуху постраждали 14 людей.
Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята 26.03.2021

Рош га-Шана, Йом-Кіпур та Ханука: назви цих єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
Що святкують у Європі в день православного Різдва?

Що святкують у Європі в день православного Різдва? 06.01.2021

6-7 січня греко-католики та православні відзначають Різдво. Але ці дні й у західноєвропейських країнах є святковими, хоч і не завжди вихідними. Що ж відзначають у ці дні в Європі?
У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру

У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру 24.10.2020

Під час богослужіння архієпископа всього Кіпру Хризостом ІІ він згадав у диптиху ім'я Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України, повідомили в ПЦУ.
Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю

Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю 28.08.2020

Президент Туреччини Ердоган не обмежився перетворенням собору Святої Софії на мечеть. На черзі - колишня церква Христа Спасителя в Полях з унікальними фресками візантійського періоду.
Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото) 10.07.2020

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа.
Понад 100 людей інфікувались коронавірусом після церковної служби у Франкфурті

Понад 100 людей інфікувались коронавірусом після церковної служби у Франкфурті 24.05.2020

Після служби у молитовному домі баптистів у Франкфурті-на-Майні, де заходи проводяться німецькою та російською мовами, коронавірус виявлено у 107 осіб.
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