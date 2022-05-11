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Херсонська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Херсонська область".

Херсонська область розташована на півдні України. Херсонська область межує з Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою областями, а також з Автономною Республікою Крим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу

Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу 28.04.2022

26 квітня російське командування призначило в окупованій Херсонській області власну військову адміністрацію. Мешканці регіону розповіли DW про те, як живуть під окупацією, та як від неї тікають.
Росія намагається створити так звану ХНР - поки що марно

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно 14.03.2022

Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.
Як Херсонщина живе під російською окупацією

Як Херсонщина живе під російською окупацією 09.03.2022

Міста та села Херсонської області, які опинилися під російською окупацію з перших днів війни, перебувають у повній ізоляції, з запасом ресурсів на десять днів та вірою в Україну.

Нова Каховка вийшла на проукраїнський мітинг (06.03.2022) 06.03.2022

У тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці на Херсонщині центральними вулицями пройшла багатотисячна хода на підтримку України, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій. Дивіться відео з місця подій!
Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА

Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА 24.02.2022

Російські війська захопили всі державні структури в Генічеському районі, заявили в Херсонській ОДА. Повідомляється про військову техніку в місті Нова Каховка та захоплення Каховської ГЕС.
На Каховську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди - міненергетики України

На Каховську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди - міненергетики України 24.02.2022

Усі АЕС України 24 лютого працюють у штатному режимі, повідомило міністерство енергетики України. На Каховську ГЕС зайшли невідомі обзроєні люди. Повідомляється про танки без розпізнавальних знаків на греблі ГЕС.
Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої 24.02.2022

За даними ЗСУ, наразі складна ситуація також зберігається на Херсонському напрямку. Водночас українська армія зупинила наступ РФ на Чернігівщині та повернула повний контроль над містами Маріуполь та Щастя на Донбасі.

Слуги народу здобувають два мандати на довиборах у Раду - дані ЦВК

"Слуги народу" здобувають два мандати на довиборах у Раду - дані ЦВК 01.11.2021

Кандидати від партії "Слуга народу" лідирують у двох округах на Херсонщині й Черкащині. Це дані попереднього підрахунку ЦВК. Остаточні результати мають оголосити до 15 листопада.
В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи 31.10.2021

Виборчі дільниці в Харкові зачинилися о 20.00. За даними двох екзитполів, чинний виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов набирає понад 50 відсотків голосів.

Нова хвиля COVID-19: перша область України потрапила до червоної зони

Нова хвиля COVID-19: перша область України потрапила до "червоної" зони 12.10.2021

Через стрімкі темпи поширення коронавірусної інфекції із 15 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Херсонської області.

Херсонська область незабаром може перейти в червону зону - Ляшко

Херсонська область незабаром може перейти в "червону" зону - Ляшко 10.10.2021

За словами очільника МОЗ України, Херсонська область невдовзі може потрапити в "червону" зону за показниками зараження коронавірусом. Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися.

Територіальна оборона в Україні: діяти знову доводиться в авральному режимі

Територіальна оборона в Україні: діяти знову доводиться в авральному режимі 07.04.2021

У південних прикордонних регіонах України оголосили збори територіальної оборони. Чи здатні резервісти тероборони допомогти ЗСУ в разі повномасштабного наступу Росії з боку окупованого Криму?
СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести

СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести 23.01.2021

Викритий українською спецслужбою житель Херсонської області входить в агентурний апарат ФСБ РФ і так званого "МДБ ЛНР", стверджують у Службі безпеки України.
Опитування: що найбільше непокоїть мешканців південного сходу України

Опитування: що найбільше непокоїть мешканців південного сходу України 16.11.2020

Мешканців південно-східних областей України найбільше страшить не лише війна на Донбасі, свідчить опитування, проведене на замовлення німецького Фонду імені Генріха Белля, результати якого представили в Києві.
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