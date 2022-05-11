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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Херсонська область".
Херсонська область розташована на півдні України. Херсонська область межує з Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою областями, а також з Автономною Республікою Крим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.