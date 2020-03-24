Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.