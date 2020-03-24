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Хемніц

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хемніц".

Хемніц - місто в Німеччині, у федеральній землі Саксонія.

У ФРН засудили до в'язниці членів угруповання Революція Хемніц

У ФРН засудили до в'язниці членів угруповання "Революція Хемніц" 24.03.2020

Вісім членів праворадикального угруповання визнані винними в участі в терористичній організації та отримали від двох до понад п'яти років в'язниці.
У ФРН засудили сирійця за вбивство німця у Хемніці

У ФРН засудили сирійця за вбивство німця у Хемніці 22.08.2019

Шукача притулку з Сирії засудили до 9,5 року ув'язнення за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві жителя німецького Хемніца минулого серпня. Інший підозрюваний у цій справі перебуває у розшуку.
У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання Революція Хемніц

У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання "Революція Хемніц" 25.06.2019

Підозрювані члени праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" планували вчинення масштабного теракту у Берліні на День німецької єдності, вважає слідство.
Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця

Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця 18.03.2019

Підсудного звинувачують в умисному вбивстві. У серпні 2018 року у Хемніці було зарізано 35-річного громадянина Німеччини, після чого в місті відбулися протести і сутички.
Убивство в Хемніці: прокуратура висунула обвинувачення сирійцю

Убивство в Хемніці: прокуратура висунула обвинувачення сирійцю 08.01.2019

Сирійця обвинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та завдаванні серйозних тілесних ушкоджень. Скоєний у серпні 2018 року в Хемніці злочин викликав серйозний резонанс у Німеччині.
На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими

На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими 16.11.2018

Анґела Меркель вважає, що громадянам варто різко відмежовуватися від проявів ксенофобії. Її візит у Хемніц супроводжувався протестами.
Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку

Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку 05.11.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.

Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН

Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН 05.11.2018

Колишній глава німецької контррозвідки Ганс-ҐеорҐ Маасен продовжує критикувати федеральний уряд і заперечувати, що у Хемніці були облави праворадикалів на мігрантів. Тепер йому загрожує відставка з МВС.
Підозрюваних членів угруповання Революція Хемніц уже восьмеро - прокуратура

Підозрюваних членів угруповання "Революція Хемніц" уже восьмеро - прокуратура 02.10.2018

На даний момент вісім підозрюваних членів викритого поліцією праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" перебувають під вартою, заявили в Федеральній прокуратурі Німеччини.
У ФРН затримали шістьох підозрюваних в ультраправому тероризмі

У ФРН затримали шістьох підозрюваних в ультраправому тероризмі 01.10.2018

У Саксонії і Баварії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у створенні ультраправого терористичного угруповання в місті Хемніці.
Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС

Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС 23.09.2018

Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена.
ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки

ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки 21.09.2018

Лідери партій "великої коаліції" ФРН знову зустрінуться через справу екс-шефа контррозвідки Маасена. Соціал-демократи невдоволені його працевлаштуванням на посаді держсекретаря МВС.
У Німеччині почастішали напади на журналістів

У Німеччині почастішали напади на журналістів 20.09.2018

Більшість атак на журналістів у Німеччини пов'язани з правим політичним крилом. Події у Хемніці також погіршили статистику.
Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади

Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади 18.09.2018

Очільник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен все ж змушений залишити посаду через скандал навколо його коментарів щодо подій у Хемніці. Утім, він продовжить працювати у МВС.
Вбивство у Хемніці: суд відпустив одного підозрюваного

Вбивство у Хемніці: суд відпустив одного підозрюваного 18.09.2018

Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину.
Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня

Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня 13.09.2018

Висловлювання Ґеорґа Маасена щодо подій у Хемніці все ж можуть коштувати йому крісла. Його відставки вимагають у коаліційній партії СДПН.

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