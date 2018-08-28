 Хемніц: пошук діалогу на тлі протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Хемніц: пошук діалогу на тлі протестів

Близько тисячі людей вийшли увечері у четвер у Хемніці на протестну акцію правопопулістської організації Pro Chemnitz. Тим часом прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер проводить зустріч із громадськістю.

Демонстрація у Хемніці 30 серпня

Демонстрація у Хемніці 30 серпня

На акцію правопопулістського руху Pro Chemnitz у Хемніці увечері в четвер, 30 серпня, за даними поліції Саксонії, вийшли близько 900 осіб. Ситуація у місті доволі спокійна, повідомила поліція. Для посилення заходів безпеки до міста направили поліцейських з інших федеральних земель.

Міхаель Кречмер прибув до Хемніца

Міхаель Кречмер прибув до Хемніца

У цей же час у Хемніці прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) виступив із закликом довіряти правовій державі. "Основа нашого співжиття - це демократія та верховенство права", - заявив Кречмер під час виступу ввечері в четвер, 30 серпня. Він засудив напади на іноземців, які відбулися в місті кількома днями раніше, та сказав, що розуміє гнів людей через убивство місцевого жителя, однак не вважає, що реагувати на вбивство можна насильством.

Чоловіка, що поширив ордер на арешт, відсторонено від роботи

Тим часом, за попередніми даними,ордер на арешт одного з підозрюваних у вбивстві в Хемніці, очевидно, розповсюдив представник органів юстиції Дрездена. Нині його вже відсторонили від роботи, повідомило міністерство юстиції федеральної землі Саксонія.

DW.COM

Після сутичок у Хемніці залишається більше запитань, ніж відповідей. У мережі оприлюднено ймовірний ордер на арешт іноземця, підозрюваного у вбивстві німця. Стався витік службової інформації? (29.08.2018)

Після вбивства громадянина ФРН - ймовірно, біженцями - у Хемніці на сході Німеччини почалися заворушення. DW - про те, що вже відомо про інцидент, і на що чекати далі. (27.08.2018)

Після того, як у Хемніці був убитий 35-річний німець кубинського походження, чоловік, який мав доступ до службових документів, сфотографував ордер на арешт підозрюваних, які виявилися вихідцями із Сирії та Іраку. Як він сам повідомив виданню Bild, через добу він відправив фотографію документа колегам, друзям загиблого і представникам організації Pro Chemnitz. Газеті чоловік пояснив, що хотів, щоб громадськість дізналася "правду і тільки правду". Публікацію в інтернеті поширили прихильники правих поглядів.

Як повідомлялося, після убивства у місті відбулися протести та сутички. 26 та 27 серпня у Хемніці відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Сталися сутички з поліцією та напади на мігрантів. В уряді ФРН різко засудили ці дії. 

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