ХДС/ХСС лідирує на виборах до Європарламенту в ФРН

За попередніми даними підсумківвиборів до Європарламенту, що відбулися в неділю, 26 травня, в Німеччині, лідирує блок Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Згідно з даними соціологічної служби Infratest Dimap станом на 23:55 за київським часом, консервативний блок отримує 28,7 відсотка голосів. Зелені, за цими даними, посідають друге місце, набираючи 20,7 відсотка, що є найкращим для них результатом. За даними соціологів, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає 15,6 відсотка голосів та опускається на третє місце. Це невтішний результат для учасників "великої коаліції", куди входять блок ХДС/ХСС і СДПН. На виборах в головний законодавчий орган Євросоюзу в 2014 році консервативний блок отримав 35,3 відсотка, а СДПН - 27,2 відсотка голосів.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" отримує 10,8 відсотка, Вільна демократична партія (ВДП) і Ліва партія - по 5,4 відсотка голосів, всі інші політичні сили в цілому - 13,4 відсотка.

Явка виборців, за попередніми даними, становила приблизно 61,5-62 відсотка. Це - найвищий показник на виборах до парламенту ЄС з часу возз'єднання Німеччини. ФРН в Європарламенті представляють 96 депутатів з 751.

Більше 420 мільйона виборців

Вибори до Європарламенту почалися 23 травня. Протягом чотирьох днів голосування у 28 країнах-членах ЄСоюзу 427 мільйонів ​​виборців обирали 751 депутата Європарламенту нового скликання.

У більшості країн ЄС, в тому числі Німеччини, голосування відбувалося 26 травня.