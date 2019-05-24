 ХДС/ХСС лідирує на виборах до Європарламенту в ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

ХДС/ХСС лідирує на виборах до Європарламенту в ФРН

За попередніми даними, на виборах у ФРН 28,7 відсотка виборців проголосували за консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

Німеччина, Бундестаг

За попередніми даними підсумківвиборів до Європарламенту, що відбулися в неділю, 26 травня, в Німеччині, лідирує блок Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС).

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У Німеччині друзі Європи вийшли переможцями після виборів до Європарламенту. Втрати соціал-демократів, утім, настільки величезні, що коаліція канцлерки Меркель хитається, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль. (26.05.2019)

Виборці у 21 країні Євросоюзу обирають своїх представників до Європарламенту. Голосування триватиме до 23:00, коли закриються дільниці в Італії. Перші результати будуть оголошені пізно ввечері у неділю. (26.05.2019)

ХДС та ХСС ідуть на вибори до Європарламенту з гаслами про захист європейських цінностей. Керівництво обох консервативних партій також закликає до боротьби з популістами та євроскептиками. (27.04.2019)

За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту в Німеччині лідирують християнські демократи з результатом 28 відсотків. На другому місці Зелені з результатом 22 відсотки. Найбільших втрат зазнала СДПН. (26.05.2019)

Згідно з даними соціологічної служби Infratest Dimap станом на 23:55 за київським часом, консервативний блок отримує 28,7 відсотка голосів. Зелені, за цими даними, посідають друге місце, набираючи 20,7 відсотка, що є найкращим для них результатом. За даними соціологів, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає 15,6 відсотка голосів та опускається на третє місце. Це невтішний результат для учасників "великої коаліції", куди входять блок ХДС/ХСС і СДПН. На виборах в головний законодавчий орган Євросоюзу в 2014 році консервативний блок отримав 35,3 відсотка, а СДПН - 27,2 відсотка голосів.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" отримує 10,8 відсотка, Вільна демократична партія (ВДП) і Ліва партія - по 5,4 відсотка голосів, всі інші політичні сили в цілому - 13,4 відсотка.

Вибори до Європарламенту в Німеччині

Явка виборців, за попередніми даними, становила приблизно 61,5-62 відсотка. Це - найвищий показник на виборах до парламенту ЄС з часу возз'єднання Німеччини. ФРН в Європарламенті представляють 96 депутатів з 751.

Більше 420 мільйона виборців

Вибори до Європарламенту почалися 23 травня. Протягом чотирьох днів голосування у 28 країнах-членах ЄСоюзу 427 мільйонів ​​виборців обирали 751 депутата Європарламенту нового скликання.

У більшості країн ЄС, в тому числі Німеччини, голосування відбувалося 26 травня. 

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