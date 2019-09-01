ХДС лідирує в Саксонії, СДПН - в Бранденбургу, правопопулісти - на другому місці

За попередніми даними, на виборах до земельних парламентів у Саксонії і Бранденбургу перемогли християнські демократи і соціал-демократи. Правопопулісти із АдН покращили свій результат і опинилися на другому місці.
У федеральній землі Саксонія на виборах до земельного парламенту, за попередніми даними, перемогла партія канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС), а в Бранденбургу - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Про це свідчать дані екзитполів і перших попередніх неофіційних результатів, оприлюднених увечері у неділю, 1 вересня.
Попередні результати у Саксонії
Згідно з оприлюдненими даними, у Саксонії ХДС набрав понад 32 відсотки. Для порівняння: в 2014 році було 39 відсотків. "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобула понад 27 відсотків (в 2014 році - 9,7 відсотка). Ліві - 10,6 відсотка (в 2014 році - 18,9 відсотка). СДПН - близько 8 відсотків (в 2014 році - 12,4 відсотка). Зелені - майже 9 відсотків (в 2014 році - 5,7 відсотка). Вільні демократи (ВДП) - 4,7 відсотка (в 2014 році - 3,8 відсотка).
За попередніми даними, ХДС у Саксонії скоротив свій результат на 7 відсотків, а Ліва партія - на понад 8 відсотків. Водночас зросли показники правопопулістів з АдН на 17,8 відсотка та Зелених - на 3,7 відсотка.
Попередні результати у Бранденбургу
У федеральній землі Бранденбург, за попередніми даними, перемогли соціал-демократи з результатом 26,5 відсотка (в 2014 році було 31,9 відсотка). АдН опинилася на другому місці - 23,8 відсотка (в 2014 році - 12,2 відсотка). ХДС посіла третє місце з результатами 15,5 відсотка (в 2014 році - 23 відсотків).
Також погіршився результат Лівих - 10,4 відсотка, у порівнянні із 18,6 відсотка в 2014 році. Зелені отримали понад 10 відсотків (в 2014 році - 6,2 відсотка), а Вільні демократи (ВДП) - 4,5 відсотка (в 2014 році - 1,5 відсотка).
Згідно з цими даними, СДПН утримала перше місце попри падіння рейтингу на 4,4 відсотка, а ХДС опинився на третьому місці із ще більшим падінням - на 7,5 відсоткових пунктів. Також суттєво погіршився результат Лівої партії - на 7,6 відсотка.
Раніше повідомлялося, що усі партії, які беруть участь у земельних виборах і в Саксонії, і в Бранденбургу, виключали можливість створення коаліції з правопопулістами з АдН.
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