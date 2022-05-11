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Харків

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харків". Харків - місто в Україні.

Харків розташовано на північному сході України. Це - друге за величиною після Києва українське місто. У Харкові проживає майже 1,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу 11.05.2022

Російські війська продовжують наступ на території України. Однак на зміну швидким наступальним діям бої перейшли у фазу затяжної війни, заявили у міноборони України.
Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця? 10.05.2022

У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.

Як Україна карає колаборантів (05.05.2022) 05.05.2022

В Україні активно розшукують ймовірних колаборантів, які співпрацюють із російськими військами чи підтримують дії армії РФ у соцмережах. Лише у Харківській області затримано вже близько 400 підозрюваних. Відео з Харкова.
Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту

Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту 30.04.2022

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.
США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.

Харків: життя у підвалах та евакуація під обстрілами (27.04.2022) 27.04.2022

Російські війська постійно обстрілюють житлові райони Харкова. Кількість загиблих і поранених серед мирного населення продовжує зростати. Волонтери допомагають людям евакуюватися і розносять харчі.
Сергій Жадан: У нас вибору немає - потрібно перемагати (відео)

Сергій Жадан: "У нас вибору немає - потрібно перемагати" (відео) 26.04.2022

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.
Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022)

Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022) 25.04.2022

Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
Росія скидає потужні авіабомби на Азовсталь - міська рада

Росія скидає потужні авіабомби на "Азовсталь" - міська рада 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями понеділка, 18 квітня.
Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах з Росією - Кулеба

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба 17.04.2022

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.
Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля

Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля 15.04.2022

Унаслідок обстрілу Харкова військами РФ загинуло 10 людей, зокрема семимісячна дитина. Ще 35 осіб зазнали поранень, кажуть у Харківській облпрокуратурі.
Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну 12.04.2022

Війна - це лихо як для людей, так і для тварин. Звірі з українських зоопарків потребують допомоги, тож німецькі й європейські звіринці відгукнулися на їхню біду.
Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився

Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився 12.04.2022

Білорусь вручила послу Німеччини в Мінську ноту протесту через те, що її та російських офіційних представників попросили не брати участь в пам'ятних заходах до 77-ї річниці звільнення концтабору Бухенвальд.

Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022) 09.04.2022

На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?

Харків, Маріуполь, Київ: до і після війни (05.04.2022) 05.04.2022

Маріупольський драмтеатр, київський торговий центр "Ретровіль" і телевежа, Харківська мерія - це лише одні з багатьох символів руйнувань унаслідок війни Росії проти України.
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