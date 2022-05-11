На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харків". Харків - місто в Україні.

Харків розташовано на північному сході України. Це - друге за величиною після Києва українське місто. У Харкові проживає майже 1,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.