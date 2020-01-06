 Харві Вайнштейна визнали винним, йому загрожує до 29 років в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

Харві Вайнштейна визнали винним, йому загрожує до 29 років в'язниці

Відомого голлівудського продюсера суд визнав винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві - Харві Вайнштейна відправили до в'язниці із зали суду. Остаточну міру покарання оголосять 11 березня.

Харві Вайнштейн у суді

Харві Вайнштейн через проблеми зі здоров'ям пересувався в суді за допомогою спеціального візка

Голлівудський кінопродюсер Харві Вайнштейн був визнаний винним у сексуальних злочинах щодо двох жінок. Як постановив у понеділок, 24 лютого, суд у Нью-Йорку, 67-річний продюсер є винним у сексуальному насильстві щодо своєї колишньої асистентки Мімі Хейлі, яке він вчинив у 2006 році, а також у зґвалтуванні у 2013 році акторки Джесіки Манн.

Остаточну міру покарання Вайнштейну журі присяжних, яке розглядає справу, має винести 11 березня. Однак до того часу продюсер має перебувати під арештом. На судовому засіданні 24 лютого суддя постановив відправити його до в'язниці негайно - на Вайнштейна наділи наручники прямо в судовій залі. При цьому суддя заявив, що клопотатиме, щоб продюсера тримали в медичній частині, оскільки адвокати заявили про проблеми зі спиною у їхнього підзахисного після невдалої операції, через що він потребує медичного догляду.

Максимальна міра покарання за сексуальне насильство у цьому випадку передбачає 25 років позбавлення волі, а за зґвалтування третього степеня - чотири роки. Оскільки терміни покарання за різними статтями у США плюсуються, скандальному продюсеру загрожує до 29 років ув'язнення, повідомляє агенція AP.

DW.COM

Голлівудського продюсера, якому понад 100 жінок закидають сексуальні домагання, офіційно звинуватили у зґвалтуванні та примусовому оральному сексі. Він відкидає будь-яку провину. (31.05.2018)

Судовий розгляд справи колишнього голлівудського продюсера за звинуваченням у сексуальних домаганнях триватиме кілька тижнів. Харві Вайнштейну загрожує довічне ув'язнення. (06.01.2020)

Колишній голлівудський продюсер виплатить жінкам, які імовірно постраждали від його сексуальних домагань, 44 мільйони доларів. Однак домовленість стосується лише цивільної, а не кримінальної справи проти Вайнштейна. (24.05.2019)

При цьому присяжні визнали Вайнштейна невинуватим за найтяжчим звинуваченням - у так званому зґвалтуванні першого ступеня, за яке йому могло загрожувати довічне ув'язнення.

Адвокати продюсера вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. 

Численні звинувачення в домаганнях

Нагадаємо, понад 80 жінок, у тому числі такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу, звинувачували Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

Однак нинішній судовий процес проти Вайнштейна, який розпочався 6 січня, стосується звинувачень лише у двох випадках домагань - 2006 та 2013 років. Решта інцидентів не розглядаються через сплин строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Сам Вайнштейн усі звинувачення протягом процесу відкидав.

Як повідомлялося, у грудні минулого року досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, становить 25 мільйонів доларів.

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Понад 80 жінок, серед яких відомі акторки і колишні співробітниці, обвинувачуюють кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Суд над ним починається 6 січня 2020 року.

USA New York | Weinstein Prozess | Harvey Weinstein

У Нью-Йорку розпочався процес над Харві Вайнштейном 06.01.2020

Судовий розгляд справи колишнього голлівудського продюсера за звинуваченням у сексуальних домаганнях триватиме кілька тижнів. Харві Вайнштейну загрожує довічне ув'язнення.

USA | Prozess gegen Harvey Weinstein auf September verschoben

Вайнштейн домовився про компенсації у справі про домагання 24.05.2019

Колишній голлівудський продюсер виплатить жінкам, які імовірно постраждали від його сексуальних домагань, 44 мільйони доларів. Однак домовленість стосується лише цивільної, а не кримінальної справи проти Вайнштейна.

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