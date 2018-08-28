 Хаменеї закликав іранську армію підвищувати обороноздатність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Хаменеї закликав іранську армію підвищувати обороноздатність

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав до посилення обороноздатності країни, звернувши особливу увагу на протиповітряну оборону.

Аятола Хаменеї

Аятола Хаменеї (фото з архіву)

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у неділю, 2 вересня, заявив, що війна є малоймовірною, проте закликав збройні сили країни підвищувати свою готовність до оборони.

"Аятола Хаменеї наголосив на тому, що виходячи з політичних розрахунків війна є малоймовірною, але додав, що збройні сили мають підвищити кількість персоналу та обладнання", - йдеться в повідомленні на сайті верховного лідера. Також Хаменеї відзначив важливість підрозділів протиповітряної оборони, які перебувають на передовій боротьби з ворогом, та закликав до підвищення їхньої боєготовності.

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США вважають, що суд ООН не може виносити рішень щодо американських санкцій, оскільки США мають право на захист своїх інтересів. (28.08.2018)

Санкції США проти Ірану зачепили й Ірак. Тісне економічне та політичне переплетення з сусідньою державою призвело до взаємозалежності. Багдад опинився між двох вогнів. (27.08.2018)

Напередодні, 1 січня, Іран оголосив про свої плани вдосконалення балістичних та крилатих ракет, а також придбання сучасних військових літаків та підводних човнів. Ці заходи мають на меті посилити обороноздатність країни після виходу США з ядерної угоди. Раніше Тегеран відхилив заклик Франції до переговорів щодо майбутніх ядерних планів Ірану, його балістичного ракетного арсеналу та ролі у війнах у Сирії та Ємені.

Нагадаємо, що міжнародна угода з атомної програми Тегерана була укладена в 2015 році, щоб не дозволити Ірану створити ядерну зброю. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було. Однак США в травні 2018 року в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

Інші партнери по угоді - Німеччина, Китай, Франція, Великобританія і Росія - мають намір врятувати цей договір. Тим часом Іран, що потерпає від економічних санкцій, подав на США позов у Міжнародний суд в Гаазі, намагаючись домогтися рішення про скасування запроваджених проти нього штрафних заходів

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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