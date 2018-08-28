Хаменеї закликав іранську армію підвищувати обороноздатність

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у неділю, 2 вересня, заявив, що війна є малоймовірною, проте закликав збройні сили країни підвищувати свою готовність до оборони.

"Аятола Хаменеї наголосив на тому, що виходячи з політичних розрахунків війна є малоймовірною, але додав, що збройні сили мають підвищити кількість персоналу та обладнання", - йдеться в повідомленні на сайті верховного лідера. Також Хаменеї відзначив важливість підрозділів протиповітряної оборони, які перебувають на передовій боротьби з ворогом, та закликав до підвищення їхньої боєготовності.

Напередодні, 1 січня, Іран оголосив про свої плани вдосконалення балістичних та крилатих ракет, а також придбання сучасних військових літаків та підводних човнів. Ці заходи мають на меті посилити обороноздатність країни після виходу США з ядерної угоди. Раніше Тегеран відхилив заклик Франції до переговорів щодо майбутніх ядерних планів Ірану, його балістичного ракетного арсеналу та ролі у війнах у Сирії та Ємені.

Нагадаємо, що міжнародна угода з атомної програми Тегерана була укладена в 2015 році, щоб не дозволити Ірану створити ядерну зброю. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було. Однак США в травні 2018 року в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

Інші партнери по угоді - Німеччина, Китай, Франція, Великобританія і Росія - мають намір врятувати цей договір. Тим часом Іран, що потерпає від економічних санкцій, подав на США позов у Міжнародний суд в Гаазі, намагаючись домогтися рішення про скасування запроваджених проти нього штрафних заходів