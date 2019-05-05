ХАМАС оголосив про припинення вогню

Ізраїльська армія в понеділок, 6 травня, оголосила про зняття обмежень для жителів півдня країни. Водночас радіостанція радикального руху ХАМАС у Секторі Гази повідомила про припинення вогню.

Хоч офіційного оголошення про припинення вогню не надходило від жодної сторони конфлікту, проте вранці 6 травня жорсткі сутички, які тривали два дні між ізраїльською армією та бойовиками ХАМАСу, раптово припинилися.

Нагадаємо, що протягом вихідних з території Сектору Гази було запущено сотні ракет у бік Ізраїлю, тоді як ізраїльська армія відповіла авіаударами по десятках цілей в Газі. За даними агентства АР, під час ескалації конфлікту загинули четверо ізраїльтян та 23 палестинці. Єгипетські посередники та представники ООН ведуть переговори щодо перемир'я. Його умови ще не відомі.

Нагадаємо, що відповідальність принаймні за частину ракетних атак на Ізраїль взяло на себе угруповання "Ісламський джихад", союзник правлячого у Секторі Гази руху ХАМАС.