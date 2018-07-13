 ХАМАС оголосив про припинення вогню з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

ХАМАС оголосив про припинення вогню з Ізраїлем

Після найпотужнішого за останні роки удару Ізраїлю по Сектору Гази, ХАМАС оголосив про перемир'я. В ізраїльській армії заявили, що їхні дії будуть залежати від ситуації.

Наслідки авіаударів Ізраїлю в Секторі Гази

Наслідки авіаударів Ізраїлю в Секторі Гази

Після масованого удару ізраїльської авіації радикальний рух ХАМАС оголосив увечері в суботу, 14 липня, про припинення вогню з Ізраїлем в Секторі Гази. За словами представника руху Фаузі Бархума, домовленість була досягнута за посередництва Єгипту, повідомляє агентство dpa. Речник ізраїльської армії повідомив, що подальші дії військових залежатимуть від ситуації на місці, передає агенція AFP. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відмовився коментувати цю інформацію.

Раніше в суботу палестинські угруповання в Секторі Гази атакували Ізраїль, задіявши 100 ракет і міномети. В результаті було поранено трьох людей в місті Сдерот. У відповідь ізраїльська армія відреагувала найпотужнішою з 2014 року атакою. ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по десятках об'єктів, маючи намір поцілити бойовиків ХАМАСу. Внаслідок цього загинули двоє палестинських підлітків, яким було 15 та 16 років. Ще 14 осіб отримали поранення, повідомили у палестинському міністерстві охорони здоров'я.

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Троє палестинців загинули та понад 90 отримали поранення внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні з Сектором Гази. Кількість загиблих від початку протестів наприкінці березня перевищила вже 120 осіб. (08.06.2018)

Внаслідок бомбардувань загинули двоє палестинських підлітків, ще 14 осіб отримали поранення. Авіаудари стали відповіддю на запуски ракет ХАМАСом. (14.07.2018)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з військовим керівництвом 14 липня пригрозив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Гази, якщо обстріли території країни з боку ХАМАСу не припиняться. За словами прем'єр-міністра, під час наради з міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом і військовим керівництвом було вирішено вести "рішучий бій проти терору ХАМАСу".

Від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 140 осіб, багато з них були членами ХАМАСу. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. 

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