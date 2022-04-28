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Хакери

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хакери". Нині "хакерами" часто називають людей, які займаються кіберзлочинністю.

Хакери можуть діяти як за особистою ініціативою, так і перебувати на службі в державі. Низка країн світу має свої кібервійська. В Європі, Америці, Україні злам комп'ютерів, знищення або крадіжка інформації, створення та поширення комп'ютерних вірусів та шкідливих програм переслідується законом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну

Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну 28.04.2022

Пов'язані з РФ угруповання хакерів часто координують кібератаки з військовими ударами. Протягом останніх місяців проти України здійснено 237 кібероперацій, повідомили у Microsoft.

Anonymous проти Росії: як хакери світу об'єдналися на захист України (06.03.2022) 06.03.2022

Хакери Anonymous оголосили війну Росії, після того як РФ вторглася до України. Яку роль відіграє найвідоміша хакерська група у цьому конфлікті? І чи може вона хакнути російські системи, які відповідають за ядерну зброю? 
Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну

Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну 25.02.2022

Хакерське угруповання Anonymous оголосило, що в рамках кібервійни з РФ через її військове вторгнення в Україну атакувало телеканал RT. Структура ФСБ з кібербезпеки говорить про "критичний" рівень загрози кібератак.
Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, Приватбанку й Ощадбанку

Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, "Приватбанку" й "Ощадбанку" 15.02.2022

В Україні спостерігається хвиля кібератак, зокрема на сайти міністерства оборони, Збройних сил, державних банків "Приватбанк" і "Ощадбанк".

У Лондоні попередили про можливі нові кібератаки з Росії

У Лондоні попередили про можливі нові кібератаки з Росії 28.01.2022

Британський центр кібербезпеки закликав компанії та організації вжити заходів для захисту від можливих кібератак, зокрема, використовувати багатофакторну аутентифікацію та антивірусний захист.

Українська кіберполіція переконує, що Дію не зламували

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували 23.01.2022

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія

Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія 16.01.2022

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про докази причетності Росії до кібератаки на українські урядові сайти. Її мета - дестабілізувати суспільство, зазначають у міністерстві і просять зберігати спокій.
Microsoft виявила шкідливі програми в системах державних установ України

Microsoft виявила шкідливі програми в системах державних установ України 16.01.2022

Корпорація Microsoft заявила про виявлення шкідливого програмного забезпечення в системах державних установ України. Мета та походження таких програм поки залишаються невідомими.
До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО

До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО 15.01.2022

У РНБО вважають, що українські урядові сайти могли атакувати хакери, пов'язані з білоруськими спецслужбами, і що ця атака може слугувати прикриттям для більш руйнівних дій.

Хакери перевіряють Україну на міцність. Хто стоїть за кібератаками?

Хакери перевіряють Україну на міцність. Хто стоїть за кібератаками? 15.01.2022

Українські міністерства зазнали хакерської атаки, незважаючи на те, що Київ роками отримував допомогу Заходу на посилення кібербезпеки. Хто стоїть за кібератаками і яка їхня мета?
Від хакерської атаки постраждали близько 70 державних сайтів

Від хакерської атаки постраждали близько 70 державних сайтів 14.01.2022

Хакерська атака, з якою стикнулися українські урядові сайти, стала найбільшою за останні чотири роки. Станом на обідній час п'ятниці, 14 січня, десятки сайтів "лежать".

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було 14.01.2022

Унаслідок хакерської атаки у ніч на 14 січня не працюють вебсторінки Кабміну, низки міністерств, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також сайт "Дії". Утім, витоку даних не сталося, запевняють в СБУ.
Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Хакери ускладнили запровадження коронавірусних паспортів у Нідерландах

Хакери ускладнили запровадження "коронавірусних паспортів" у Нідерландах 26.09.2021

Унаслідок протиправних дій хакерів у Нідерландах зафіксовані перебої з завантаженням QR-коду для підтвердження щеплення. Кібернапад вдалося відбити, кажуть чиновники.
ЄС закидає Росії нові хакерські атаки перед виборами у Німеччині

ЄС закидає Росії нові хакерські атаки перед виборами у Німеччині 24.09.2021

У Євросоюзі заявляють про кібератаки на деякі країни ЄС незадовго до парламентських виборів у Німеччині і звинувачують у них Росію.
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