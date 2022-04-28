На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хакери". Нині "хакерами" часто називають людей, які займаються кіберзлочинністю.

Хакери можуть діяти як за особистою ініціативою, так і перебувати на службі в державі. Низка країн світу має свої кібервійська. В Європі, Америці, Україні злам комп'ютерів, знищення або крадіжка інформації, створення та поширення комп'ютерних вірусів та шкідливих програм переслідується законом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.