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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хакери". Нині "хакерами" часто називають людей, які займаються кіберзлочинністю.
Хакери можуть діяти як за особистою ініціативою, так і перебувати на службі в державі. Низка країн світу має свої кібервійська. В Європі, Америці, Україні злам комп'ютерів, знищення або крадіжка інформації, створення та поширення комп'ютерних вірусів та шкідливих програм переслідується законом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Хакери Anonymous оголосили війну Росії, після того як РФ вторглася до України. Яку роль відіграє найвідоміша хакерська група у цьому конфлікті? І чи може вона хакнути російські системи, які відповідають за ядерну зброю?